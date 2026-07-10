Türkiye Gazetesi
Beşiktaş yeni transferiyle kazandı
Beşiktaş, hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Mattersburg'u yeni transferi İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
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Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Mattersburg'u 1-0 yendi.
- Maç, Pappelstadion'da oynandı.
- Beşiktaş'ın ilk on biri Emir Yaşar, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Cumali Gürsel, Mustafa Azem Yortaç, Ali Pağda, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Asım Efe Işık ve Semih Kılıçsoy'dan oluştu.
- Maç otuz beşer dakikalık iki devre halinde oynandı.
- Galibiyet golünü yeni transfer İlhan Fakılı attı.
Siyah beyazlılar, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Mattersburg’u 1-0 yendi.
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KARTAL'IN İLK 11'İ
Pappelstadion’da oynanan maça siyah-beyazlılar; Emir Yaşar, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Cumali Gürsel, Mustafa Azem Yortaç, Ali Pağda, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Asım Efe Işık ve Semih Kılıçsoy ilk on biriyle başladı.
GALİBİYET GOLÜ İLHAN'DAN
Otuz beşer dakika oynanan müsabakanın ilk yarısını golsüz geçen Beşiktaş, ikinci devrenin 37. dakikasında yeni transferi İlhan Fakılı'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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