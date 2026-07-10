Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdeniz’in altından doğal gaz boru hattıyla bağlanacak. Projeye ilişkin ilk imzalar Kuzey Kıbrıs’ta atıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında, yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur’dan başlayıp Teknecik’e gelecek. Getireceğimiz doğal gaz ile artık KKTC bir elektrik bolluğuna kavuşacak.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı imzalandı. KKTC Cumhuriyet Meclisinde Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in ev sahipliği yaptığı imza törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, iki ülke bakanları ile kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

ALTYAPIYI OLUŞTURACAK

KKTC Başbakanı Üstel ile birlikte anlaşmayı imzalayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, proje kapsamında doğal gaz iletimini sağlayacak boru hatlarının, alım terminalleri ve yardımcı tesislerin inşası ile KKTC’nin doğal gaza erişimini sağlayacak altyapıyı oluşturulacağını söyledi.

Kıbrıs’a doğal gaz çıkarması! Türkiye ile KKTC, Akdeniz’in altından boru hattı ile bağlanacak

STRATEJİK ÖNCELİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, doğal gazın devreye alınmasıyla başta elektrik üretimi olmak üzere farklı kullanım alanlarında da yeni bir döneme geçileceğini bildirerek “KKTC’nin enerji alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasını, Anavatan Türkiye olarak stratejik bir öncelik olarak görüyoruz.” dedi.

7 MOBİL ELEKTRİK SANTRALİ

Törende konuşan Bakan Bayraktar, geçmişten bugüne, Kıbrıs Türkünün enerji arz güvenliğinin sağlanması ve ekonomisinin gelişmesi doğrultusunda birçok önemli adım attıklarını belirterek “Bugüne kadar toplam 7 mobil elektrik santralini adaya sevk ederek başarıyla kurulumlarını gerçekleştirdik. Kıbrıs’ın enerji arz güvenliği noktasında ihtiyaç duyduğu sıvı yakıtı da kamu şirketlerimiz aracılığıyla son 5 yıldır tedarik ediyoruz.” dedi.

Kıbrıs’a doğal gaz çıkarması! Türkiye ile KKTC, Akdeniz’in altından boru hattı ile bağlanacak

BORU HATTI VE TESİSLER

KKTC’nin artan enerji talebinin, güvenli, kesintisiz ve sürdürülebilir ve daha ucuz bir şekilde karşılanmasına yönelik ortak çalışmalarda yeni ve önemli bir aşamaya gelindiğine işaret eden Bakan Bayraktar, “Bugün itibarıyla, Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında, yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda 97 kilometresi, denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur’dan başlayıp Teknecik’e gelecek bu hatta 2 adet 22 inçlik boru hattı planlanmaktadır. Ve bu hattı biz aynı zamanda çift yönlü yani kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye gazı getirecek şekilde yani Türkiye’den adaya, adadan ülkemize ve oradan da Avrupa’ya ulaştırmak üzere bu şekilde dizayn edeceğiz.” diye konuştu.

KESİNTİSİZ ENERJİ ARZI

Bakan Bayraktar, adaya ulaştırılacak doğal gazın elektrik üretiminde kullanılması için çalışmalara hız vereceklerini vurgulayarak “Kuzey Kıbrıs’ın enerji dönüşümünün ve enerji arz güvenliğinin önemli bir parçası olacak bu proje, kesintisiz elektrik arzını tesis edecek ve ülkelerimiz arasındaki stratejik iş birliğini daha da güçlendirecektir.” dedi.

KKTC İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR

Türkiye’nin enerji vizyonunun yalnızca doğal gaz altyapısıyla sınırlı olmadığının altını çizen Bayraktar, “Ülkemizin dört bir yanında hayata geçirdiğimiz elektrifikasyon projeleriyle ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde elektrik kullanımını yaygınlaştırıyor, enerji verimliliğini artırıyor ve dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Bu dönüşümün KKTC için de önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz.” diye konuştu.

Kıbrıs’a doğal gaz çıkarması! Türkiye ile KKTC, Akdeniz’in altından boru hattı ile bağlanacak

KKTC EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI

Bakan Bayraktar, özellikle ulaşımda araçların elektrikliye dönüşümüyle birlikte elektrik talebinin daha da artacağına değinerek “Bugün attığımız bu adım, gelecekte büyüyecek elektrik ihtiyacının güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacak; aynı zamanda petrol ve petrol ürünleri ithalatını azaltarak KKTC ekonomisine ve enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunacaktır.” dedi.

COP31’İN ELEKTRİKLEŞME HEDEFİ

BM İklim Değişikliği Konferansı COP31’in Antalya’da düzenleneceğini, KKTC Başbakanı Üstel ile bu konuyu da görüştüklerini anlatan Bayraktar, “Çok yoğun bir şekilde gündeme koyduğumuz konulardan bir tanesi de ekonomilerde elektrikleşmenin payını 2035’te yüzde 35’e çıkarmak. Bunun için Türkiye olarak ekonominin tüm sektörlerinde turizmden ulaştırmaya, tarıma, binalara kadar birçok alanda bir dönüşüm hamlesini başlatmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Kıbrıs’a doğal gaz çıkarması! Türkiye ile KKTC, Akdeniz’in altından boru hattı ile bağlanacak

BENZER ELEKTRİKLEŞME VİZYONU

Bakan Bayraktar, KKTC Başbakanı Üstel ile benzer bir vizyona sahip olduklarını dile getirerek “Kuzey Kıbrıs da böyle bir elektrikleşme vizyonuyla hareket etmek suretiyle ekonominin tüm alanlarında turizmde, tarımda özellikle ulaştırmada bir elektrikleşme master planı çerçevesinde çalışıyor. Getireceğimiz doğal gaz ile artık inşallah KKTC bir elektrik bolluğuna kavuşacak. Net ihracatçı bir ülke konumuna gelebilecek. Dolayısıyla bu projenin tarihi bir proje olma özelliğini bilhassa bu yönüyle sizlere takdim etmek istedim.” dedi.

ASRIN PROJESİ

“Kuzey Kıbrıs için asrın projesi olabilecek doğal gaz boru hattının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” diyen Bayraktar, projeye vizyonuyla yön veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz etti. Bakan Bayraktar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını da kutlayarak Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşen Mehmetçiklerimize, Mücahitlerimize Allah’tan rahmet, gazilere hayırlı ömürler diledi.



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