Tekirdağ'da yerli doğal gaz üretimini artırmaya yönelik yeni bir sondaj çalışması başlatıldı. Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG), yaklaşık 2 bin metre derinlikte yeni rezervlere ulaşmayı hedefliyor.

Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG), 2026 yılı sondaj programı kapsamında Tekirdağ'da yeni doğal gaz kuyusu açma çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Karacakılavuz Mahallesi'nde yürütülen sondajla yeni rezervleri ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen TBNG CEO'su Sinan Furat, dördüncü sondaj sahasında faaliyetlerin planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti. Yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de doğal gaz üretimi yaptıklarını ifade eden Furat, bu yıl öncelikli hedeflerinin mevcut üretimi korurken yeni keşiflerle kapasiteyi artırmak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 bin metre derinliğe inilmesinin planlandığını aktaran Furat, "Karacakılavuz'da tespit ettiğimiz rezervleri üretime kazandırarak yerli doğal gaz miktarını artırmayı ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

80 BİN HANENİN İHTİYACI KARŞILANIYOR

Bugüne kadar 500'den fazla kuyuda sondaj gerçekleştirdiklerini belirten Furat, halen 90'ın üzerinde aktif kuyudan doğal gaz üretiminin sürdüğünü kaydetti. Günlük yaklaşık 200 bin metreküplük üretim yaptıklarını ifade eden Furat, bunun yaklaşık 80 bin hanenin doğal gaz ihtiyacına karşılık geldiğini söyledi.

Türkiye'de son yıllarda yerli doğal gaz üretiminde önemli bir artış yaşandığına dikkat çeken Furat, özellikle Karadeniz'deki keşiflerin sektöre büyük ivme kazandırdığını belirtti.

Karadeniz gazının üretim rakamlarına da değinen Furat, "2025 yılında Karadeniz'deki doğal gaz üretimi 2,5 milyar metreküpe ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Aynı dönemde karadaki üretim ise 600 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Bu miktarın yaklaşık 90 milyon metreküpünü şirketimiz tek başına üretti. Karadeniz'deki üretimin ulaştığı seviye, sektörün tamamı açısından son derece sevindirici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

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