Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Daha önce adli kontrolle serbest bırakılan Belediye Başkan Yardımcısı Ş.S.D. ile belediye sporda görevli V.T., yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediyede görev yapan bazı kamu görevlileri ile yüklenicilerin rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma gibi suçları işledikleri iddiaları araştırılmaya devam ediyor.

Etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri ile MASAK raporları, banka kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda sürdürülen soruşturmada tutuklu sayısı son gelişmeyle arttı.

Soruşturma çerçevesinde alınan ihbarlar doğrultusunda MASAK raporları, banka hareketleri, HTS ve PTS kayıtları ile iletişimin denetlenmesi tedbirleri kapsamında elde edilen deliller incelendi.

İTİRAFÇILAR HER ŞEYİ ANLATTI

Ayrıca bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdikleri ifadelerde, belediye ile iş yapan yüklenicilerden hak ediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaatler talep edildiği, bazı kişi ve görevlilere para teslim edildiği, doğrudan temin yöntemiyle yapılan bazı alımlarda usulsüzlükler gerçekleştirildiği ve belediye bağlantılı organizasyonlarda muvazaalı işlemler yapıldığı yönünde beyanlarda bulunduğu belirtildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

Başsavcılık açıklamasında, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerde yer alan çok sayıda hususun HTS ve PTS kayıtları, banka hareketleri, MASAK raporları ve diğer maddi delillerle desteklendiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Silifke Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni dalga! Serbest bırakılan başkan yardımcısı tutuklandı

Soruşturma kapsamında 19 Haziran'da Silifke'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametleri, araçları, iş yerleri, Silifke Belediyesi binası ile Silifke Belediyespor Kulübü binasında yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, hard disk ve dijital materyal, ihale ve imar işlemlerine ilişkin evraklar, kullanıma hazır firma kaşeleri, kaşelenmiş ve mühürlenmiş teklif mektupları ile teklif zarfları ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait O., Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi E. D., Özel Kalem Müdürü Ersin S., Ayniyat Müdürü Erdoğan G., festival organizasyon yüklenicisi Erman F.K., Şerife Y. ve Osman Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Silifke Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni dalga! Serbest bırakılan başkan yardımcısı tutuklandı

SERBEST BIRAKILAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda bugün yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce adli kontrol şartı ile serbest kalan Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Ş.S.D. ile belediye sporda görev alan V.T. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S.D. ile V.T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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