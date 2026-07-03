CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında! Hesabına yüksek tutarda para girişi var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Şahsın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği öğrenildi.
- Ahmet Can Ağbaba'nın banka hesabında kaynağı belirsiz yüksek tutarlarda para girişi tespit edildi.
- Benzer bir olayda, Muhittin Böcek'in adaylığı karşılığında 1 milyon euro aldığı belirlenen Emre Caner de gözaltına alınmıştı.
- Emre Caner'in de Veli Ağbaba'nın akrabası olduğu belirtildi.
- Emre Caner, Gökhan Böcek'in teşhisi üzerine gözaltına alındı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında bu gözaltılar gerçekleşti.
Art arda yolsuzluk skandallarıyla sarsılan CHP'de her geçen gün yeni bir skandal patlıyor. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarında adı geçen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın gözaltına alındığı öğrenildi.
Büyükşehirden dev yatırım! Projede sona gelindi, yılda 900 milyon lira tasarruf ettirecek
BANKA HESABINDA HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtilen şahsın, banka hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildi.
BAŞKA BİR AKRABASI DA RÜŞVET PARASI ALMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Muhittin Böcek'in adaylığı karşılığında istenen 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'nin 6. katında teslim alan kişinin Emre Caner olduğu belirlenmişti. Veli Ağbaba'nın akrabası olduğu öğrenilen Caner, Gökhan Böcek'in teşhisi üzerine gözaltına alınmıştı.