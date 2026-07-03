İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Şahsın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği öğrenildi.

Art arda yolsuzluk skandallarıyla sarsılan CHP'de her geçen gün yeni bir skandal patlıyor. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarında adı geçen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

BANKA HESABINDA HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtilen şahsın, banka hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildi.

Veli Ağbaba

BAŞKA BİR AKRABASI DA RÜŞVET PARASI ALMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Muhittin Böcek'in adaylığı karşılığında istenen 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'nin 6. katında teslim alan kişinin Emre Caner olduğu belirlenmişti. Veli Ağbaba'nın akrabası olduğu öğrenilen Caner, Gökhan Böcek'in teşhisi üzerine gözaltına alınmıştı.

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