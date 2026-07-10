Çorum’da Liselere Geçiş Sınavı’nda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Bertuğ Yelmenoğlu, başarısının sırrını açıkladı. Sınava hazırlık sürecinde özen gösterdiği noktalara vurgu yapan Yelmenoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çorum Suhaybi Rumi İmam Hatip Ortokolu’nda eğitim gören Bertuğ Yelmenoğlu, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu.

Sınav sonucunun açıklanmasının ardından babası ile birlikte mezun olduğu okulu ziyaret eden Yelmenoğlu’na okul müdürü Osman Şenoğlu ve öğretmenleri çiçek taktim ederek başarısı için tebrik etti.

LGS’de Türkiye birincisi olan öğrenci başarıya giden yolu anlattı

"KENDİME OLAN GÜVENİMİ ARTTIRDILAR"

Sınava hazırlanma sürecini anlatan Bertuğ Yelmenoğlu, "Türkiye birincisi oldum. Sınava hazırlanırken disiplinli olmaya, sıkı ve dengeli bir şekilde çalışmaya özen gösterdim. Ailem sürekli bana çok büyük destek oldular Ailem gerektiği zamanlarda bana motivasyon verdi, destek oldu, anlamadığım yerlerde de anlamama yardımcı oldu. Ailem motivasyonumu kaybettiğim süreçte kendime olan güvenimi arttırdılar. Öğretmenlerim ise sınavdaki başarımızı güzelleştirmek amacayla birçok alanda destek verdi. Başarıyı elde etmemde yardımcı olan ailem ve öğretmenlerime, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

LGS’de Türkiye birincisi olan öğrenci başarıya giden yolu anlattı

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"ANNESİ VE BEN KENDİSİNİ MOTİVE ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Bertuğ Yelmenoğlu’nun öğretmen olan babası Kamil Yelmenoğlu da, "Oğlum daha düzgün, daha disiplinli ve verimli çalıştı. Ben de öğretmenlik birikimlerimle, tecrübelerimle ona elimden geldiğim kadar yardımcı oldum. Annesi ve ben kendisini motive etmek ve gerekli kaynakların sağlanması için elimizden geleni yaptık. Okulumuzdaki öğretmenlerimiz oğlumuza derslerde, kurslarda her türlü desteği sağlayarak bu başarının oluşmasına çok büyük katkı vermişlerdir" diye konuştu.

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