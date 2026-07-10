İsrail'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair ABD ile istihbarat paylaşımında bulunduğu iddia edildi.

ABD ve İran arasında yeniden yükselen askeri gerilimin yankıları devam ederken, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

İSTİHBARAT İSRAİL'DEN GELDİ

WSJ’nin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail makamlarının Washington yönetimine İran’ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair istihbarat sağladığı belirtildi. İran’ın planlarına ilişkin detayların ABD’li yetkililerle paylaşıldığı aktarılan haberde, söz konusu istihbaratın hangi kanaldan ve ne zaman iletildiğine dair ise detaylara yer verilmedi.

"TRUMP, SÜLEYMANİ'DEN BU YANA HEDEFTE"

Haberde, ABD'nin 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinden bu yana Tahran yönetiminin Trump'a suikast düzenleme niyetini kamuoyu önünde sık sık dile getirdiği iddia edildi. Ayrıca, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın eski Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenlerinde de ABD Başkanı'nın ölümüne yönelik çağrıların öne çıktığının altı çizildi.

Çarpıcı iddia! İstihbaratı İsrail verdi: ABD Başkanı Trump'a suikast planı

TRUMP SUİKAST VE ŞÜPHELİ SALDIRI GİRİŞİMLERİNE HEDEF OLMUŞTU

Trump, ABD başkanlığına ikinci defa aday olduğu dönemde 13 Temmuz 2024 tarihinde Pennsylvania'nın Butler şehrindeki bir seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırıda sağ kulağından yaralanmıştı. 15 Eylül 2024 tarihinde ise Trump’ın Florida'nın West Palm Beach bölgesindeki golf kulübünde bulunduğu sırada pusu kuran silahlı bir kişi Gizli Servis tarafından fark edilmiş ve şüpheli bir suikast girişimi daha son anda engellenmişti. Son olarak geçtiğimiz 25 Nisan’da Trump ve kabine üyelerinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırı girişimi, şüphelinin Gizli Servis tarafından yakalanması sonucu önlenmişti.

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