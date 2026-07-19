İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ordusunun Huzistan eyaletinde yapımı devam eden Darhovin Nükleer Enerji Santrali’ni hedef aldığını duyurdu.

İran ile ABD arasındaki askeri gerilim yeni bir aşamaya taşındı. İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ordusunun Huzistan eyaletine bağlı Darhovin bölgesinde yapımı süren nükleer santral sahasını hava saldırısıyla hedef aldığını açıkladı.

"UAEA GÖZETİMİNDEKİ BARIŞÇIL TESİSE SALDIRI AÇIK BİR SUÇTUR"

İran Atom Enerjisi Kurumu’nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı resmi açıklamada, hedef alınan tesisin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetimi altında ve tamamen barışçıl nükleer faaliyetler kapsamında faaliyet yürüttüğü ileri sürdü. Yapılan açıklamada, uluslararası denetime tabi yasal bir nükleer altyapının askeri saldırıya maruz kalmasının, küresel hukuk normlarına ve savaş hukukuna karşı işlenmiş açık bir insanlık ve egemenlik suçu olduğu kaydedildi.

2 MİLYAR DOLARLIK STRATEJİK PROJE HEDEFTE

Saldırıya uğrayan Darhovin nükleer enerji santralinin inşasına Aralık 2022'de başlanmıştı. Basınçlı su reaktörü sistemiyle çalışmak üzere tasarlanan ve 300 megavat kapasiteye sahip olan tesis, İran'ın yerli enerji altyapısı için hayati önem taşıyor.

Toplam maliyetinin 2 milyar doları bulması öngörülen ve yaklaşık 8 yıl sürmesi planlanan inşaat süreci, ABD’nin bu doğrudan müdahalesiyle büyük bir sekteye uğramış durumda.

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