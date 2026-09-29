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Çekya-İngiltere maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek!

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Çekya-İngiltere maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek!
Başlık ResmiÇekya-İngiltere maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverlerin merakla beklediği Çekya İngiltere karşılaşması için geri sayım başladı. A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden iki ekip, gruptaki ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmalarından puan çıkaramayan Çekya ve İngiltere, kritik mücadelede galibiyet hedefliyor.

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UEFA tarafından yapılan görevlendirmeye göre mücadelede FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Cihan Aydın görev alacak. VAR koltuğunda İsviçre Futbol Federasyonundan Fedayi San yer alırken, Onur Özütoprak AVAR görevini üstlenecek. Peki, Çekya-İngiltere maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

Çekya-İngiltere maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek!
Başlık ResmiÇekya-İngiltere maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek!

ÇEKYA-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, NEREDE İZLENİR?

Çekya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Futbolseverler, saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı A Spor üzerinden takip edebilecek.

Çekya-İngiltere maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek!
Başlık ResmiÇekya-İngiltere maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek!

ÇEKYA-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'taki Çekya - İngiltere maçı 29 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.

Çekya-İngiltere maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek!
Başlık ResmiÇekya-İngiltere maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek!

ÇEKYA-İNGİLTERE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Çekya: A. Kinsky, M. Vitik, R. Hranáč, L. Krejčí, O. Zmrzlý, A. Král, M. Sadílek, M. Radosta, P. Šulc, A. Karabec, A. Hložek

İngiltere: J. Trafford, T. Alexander-Arnold, J. Branthwaite, M. Guéhi, L. Hall, E. Anderson, A. Scott, B. Saka, J. Bellingham, A. Gordon, H. Kane

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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