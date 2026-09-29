Belçika-Türkiye maçı, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü karşılaşması öncesinde futbolseverlerin gündemine girdi. Fransa ve İtalya maçlarının ardından deplasmana çıkacak ay-yıldızlı ekibin Belçika karşısındaki maç tarihi, saati, stadyumu ve yayın bilgileri araştırılıyor.

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Türkiye, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. İlk iki karşılaşmasını iç sahada oynayan A Milli Takım, grup aşamasındaki üçüncü ve dördüncü maçları için deplasmana çıkacak. Belçika karşılaşmasının ardından İtalya deplasmanı oynanacak, grup aşamasının son iki karşılaşması ise kasım ayında yapılacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Milli takım, 1 Ekim Perşembe günü İstanbul'dan Liege'e hareket edecek ve maçın ardından İtalya karşılaşması için Bologna'ya geçecek.

Belçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maç programı

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Belçika-Türkiye karşılaşmasına Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu ev sahipliği yapacak. A Milli Takım, Belçika deplasmanından sonra yeniden Türkiye'ye dönmeden İtalya'ya geçecek. 5 Ekim Pazartesi günü Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile oynanacak karşılaşma da TSİ 21.45'te başlayacak.

Belçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maç programı

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

Türkiye'nin grup aşamasında Belçika karşılaşmasının ardından üç maçı daha bulunuyor.

2 Ekim 2026, 21.45 - Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026, 21.45 - İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026, 20.00 - Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026, 22.45 - Fransa - Türkiye

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