Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Belçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maç programı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Belçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maç programı
Başlık ResmiBelçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maç programı

Belçika-Türkiye maçı, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü karşılaşması öncesinde futbolseverlerin gündemine girdi. Fransa ve İtalya maçlarının ardından deplasmana çıkacak ay-yıldızlı ekibin Belçika karşısındaki maç tarihi, saati, stadyumu ve yayın bilgileri araştırılıyor.

Kaydet
|

Türkiye, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. İlk iki karşılaşmasını iç sahada oynayan A Milli Takım, grup aşamasındaki üçüncü ve dördüncü maçları için deplasmana çıkacak. Belçika karşılaşmasının ardından İtalya deplasmanı oynanacak, grup aşamasının son iki karşılaşması ise kasım ayında yapılacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Milli takım, 1 Ekim Perşembe günü İstanbul'dan Liege'e hareket edecek ve maçın ardından İtalya karşılaşması için Bologna'ya geçecek.

Belçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maç programı
Başlık ResmiBelçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maç programı

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Belçika-Türkiye karşılaşmasına Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu ev sahipliği yapacak. A Milli Takım, Belçika deplasmanından sonra yeniden Türkiye'ye dönmeden İtalya'ya geçecek. 5 Ekim Pazartesi günü Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile oynanacak karşılaşma da TSİ 21.45'te başlayacak.

Belçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maç programı
Başlık ResmiBelçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maç programı

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

Türkiye'nin grup aşamasında Belçika karşılaşmasının ardından üç maçı daha bulunuyor.

2 Ekim 2026, 21.45 - Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026, 21.45 - İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026, 20.00 - Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026, 22.45 - Fransa - Türkiye

İLGİLİ HABERLER
A Milli Takım
SPOR
A Milli Takım'dan kâbus gibi başlangıç: İtalya'ya farklı kaybettik, 2'de 0 çektik
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"EĞİLMİYORSA KOPAR KAFASINI"
MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı
FUTBOLA DEV OPERASYON!
FUTBOLA DEV OPERASYON!
MHK Başkanı ve 6 üye gözaltına alındı
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
Koç'un Gündoğdu isyanı paylaşım rekoru kırıyor
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammında hesap değişti
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
2 kritik veri için nefesler tutuldu
TARİH BELLİ OLDU
TARİH BELLİ OLDU
Yerli telefonda ilk model 2027’nin ilk yarısında satışta
"İKİNCİ HAYATIMA BAŞLADIM"
Üşüttü sanmışlardı, gerçek bambaşka çıktı
GÖZLERİNİ OYUP DARBETTİ
GÖZLERİNİ OYUP DARBETTİ
Engelli bakım merkezinde dehşet
'BU KADAR BASİT'
'BU KADAR BASİT'
"Büyük hata" dedi, flaş Berke çağrısı geldi
HER BİRİ GÜN GÜN ÇÖKÜYOR!
HER BİRİ GÜN GÜN ÇÖKÜYOR!
40 dükkanda korkutan görüntü! Esnaf diken üstünde
GALATASARAYLILARI MEST ETTİ
GALATASARAYLILARI MEST ETTİ
Mancini, Bursa'da stattan ayrılırken tek kelime söyledi
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ KAMERADA
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ KAMERADA
Sular altında kalan sokakta köpekbalığı yüzdü
"ÇOCUKLARIMIZ TEHLİKEDE"
Okul duvarına yazdılar, mahalleli isyan etti
ÜNLÜ ÇİFTTEN DUBAİ HAMLESİ
ÜNLÜ ÇİFTTEN DUBAİ HAMLESİ
Fon soruşturması öncesi oturum izni başvurusu yapmışlar
ŞÜPHELİLER EN YAKININDAN ÇIKTI
ŞÜPHELİLER EN YAKININDAN ÇIKTI
Ünlü gazetenin yöneticisine silahlı saldırı! Zamanı ise mânidar
BES’İ OLANLAR DİKKAT!
BES’İ OLANLAR DİKKAT!
Birikimler için altın ve borsa uyarısı geldi
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Doktor Tamer soruşturmanın kilit ismiydi
ZAM ŞAMPİYONU ŞAŞIRTTI!
ZAM ŞAMPİYONU ŞAŞIRTTI!
Fiyatı bir ayda yüzde 60 yükseldi
ŞEHRİ BAŞTAN BAŞA SARDILAR
ŞEHRİ BAŞTAN BAŞA SARDILAR
Sel felaketinin ardından kabus gibi görüntüler
BİR ARSAYI 20 KİŞİYE SATMIŞLAR!
BİR ARSAYI 20 KİŞİYE SATMIŞLAR!
TOKİ tuzağıyla 95 milyon liralık vurgunda 7 tutuklama
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İş ve günlük kullanım için laptop seçerken nelere bakılmalı? Casper Nirvana S100
İş ve günlük kullanım için laptop seçerken nelere bakılmalı? Casper Nirvana S100
Kaydet
TKGM personel alımı ilanı! Başvuru şartları ve tarihleri paylaşıldı
TKGM personel alımı ilanı!
Kaydet
Burdur'da havai fişeklerin patladığı kız isteme merasimine soruşturma
Havai fişeklerin patladığı kız isteme merasimine soruşturma
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.