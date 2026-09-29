Burdur'da havai fişeklerin patladığı kız isteme merasimine soruşturma
Burdur'da kız istemeye giderken meşale yakıp, havai fişekler patlatan Ö.T. hakkında "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçu çerçevesinde soruşturma başlatıldı.
Burdur'da kız arkadaşını istemeye giderken peş peşe meşaleler yakan ve havai fişek patlatan genç, sosyal medyada gündem olmuştu. Mahallenin fişek dumanından görünmez hale geldiği görüntüler, bazı vatandaşların ise tepkisini toplamıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kız isteme merasimi sırasında yaşanan olay hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbetti
GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA SUÇLAMASI
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 27 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Konak Mahallesi Eski Adliye Caddesi üzerinde meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, kız isteme bahanesiyle havai fişek attığı tespit edilen Ö.T. hakkında "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçu çerçevesinde soruşturma başlatıldığı bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Burdur'da sevdiği kızın ailesiyle tanışıp kız istemeye hazırlanan Ö. T., günler önce kız arkadaşına verdiği sözü tutmak için arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşının evinin bulunduğu caddeye geldi.
Kentin en işlek caddelerinden birinde Özgür Taburoğlu ve arkadaşları, ellerindeki meşaleleri yakarak ilerlemeye başladı. Peş peşe meşaleler atıldı. Genç, kız arkadaşına "Seni istemeye geldiğim gün Burdur'u yakacağım" diye söz verdiğini belirterek, sözü tuttuğunu söyledi.