Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ( (TKGM) Sözleşmeli Bilişim Personel Alım İlanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, TKGM başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) adresinden alınacak.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, tam zamanlı çalıştırılmak üzere, sözlü ve uygulamalı sınavla 19 (ondokuz) Sözleşmeli Bilişim personeli alınacak.

Başvuru yapacak adayların 2025 veya 2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile başvuru süresinin son günü itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde, İngilizce dilinde YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’ndan alınmış olan veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS puanının %30 (yüzde otuz)’ unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, belirtilen her pozisyon için 10 (on) katı aday sınava çağrılacak.

TKGM personel alımı ilanı! Başvuru şartları ve tarihleri paylaşıldı

TKGM BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 12.10.2026 tarihinden 19.10.2026 tarihi saat 17:00’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen bölüm mezunları, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvurabilecektir.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda;

- Ücret tavanı 2 (iki) katı olanlar için en az 3 (üç)yıllık,

- Ücret tavanı 3 (üç) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık,

- Ücret tavanı 4 (dört) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık, mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda Bilişim Personeli olarak çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.



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