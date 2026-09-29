Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Starship’ten tarihi uçuş! İlk kez Dünya yörüngesine ulaştı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in 14'üncü test uçuşunda ilk kez Dünya yörüngesine ulaşmayı başaran dev Starship roketi, motor arızası nedeniyle planlanan süreden daha erken dönerek Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

Kaydet
|

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in dün Meksika Körfezi kıyısındaki Starbase tesisinden fırlatılan Starship roketi, ilk operasyonel yükünü taşıdığı uçuşta Dünya yörüngesine ulaşmayı başararak 26 adet Starlink V3 uydusu başarılı bir şekilde yörüngeye konuşlandırdı. Ancak Starhip'in 10 saat sürmesi beklenen görevinin motor arızası nedeniyle planlanandan 7 saat önce sona ermesine karar verildi. Dev roket, fırlatma işleminden 3 saat 8 dakika sonra Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

Starship’ten tarihi uçuş! İlk kez Dünya yörüngesine ulaştı
Başlık ResmiStarship’ten tarihi uçuş! İlk kez Dünya yörüngesine ulaştı

İLK KEZ DÜNYA YÖRÜNGESİNE ULAŞMASIYLA KRİTİK EŞİK AŞILDI

Geliştirme süreci yaklaşık 10 yıldır devam eden ve şirkete maliyeti 15 milyar doları aşan Starship'in 2023'ten bu yana gerçekleştirilen önceki 13 test uçuşunun tamamı yörünge altı irtifayla sınırlı kalmıştı. 14'üncü test uçuşunda başarılan "yörüngeye ulaşma" hedefi, uzaya yük taşıma amacıyla tasarlanan yeni roketler için kritik bir eşik olarak kabul ediliyor.

Starship’ten tarihi uçuş! İlk kez Dünya yörüngesine ulaştı
Başlık ResmiStarship’ten tarihi uçuş! İlk kez Dünya yörüngesine ulaştı

Motor arızası ve görevin erken sonlandırılması kararına rağmen Starship'in 14'üncü test uçuşunda önemli kilometre taşlarına ulaşıldı.

Elon Musk, nihai olarak yılda yüzlerce veya binlerce Starship fırlatarak uzay endüstrisinde eşi benzeri görülmemiş bir taşıma hızına ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor. SpaceX, Starship'i "dünyanın şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü fırlatma aracı" olarak nitelendiriyor.

ÖNERİLEN HABERLER
ABD’de panik anları! Sular altında kalan sokakta köpekbalığı yüzdü
DÜNYA

ABD’de panik anları! Sular altında kalan sokakta köpekbalığı yüzdü
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"EĞİLMİYORSA KOPAR KAFASINI"
MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı
FUTBOLA DEV OPERASYON!
FUTBOLA DEV OPERASYON!
MHK Başkanı ve 6 üye gözaltına alındı
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
Koç'un Gündoğdu isyanı paylaşım rekoru kırıyor
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammında hesap değişti
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
2 kritik veri için nefesler tutuldu
TARİH BELLİ OLDU
TARİH BELLİ OLDU
Yerli telefonda ilk model 2027’nin ilk yarısında satışta
"İKİNCİ HAYATIMA BAŞLADIM"
Üşüttü sanmışlardı, gerçek bambaşka çıktı
GÖZLERİNİ OYUP DARBETTİ
GÖZLERİNİ OYUP DARBETTİ
Engelli bakım merkezinde dehşet
'BU KADAR BASİT'
'BU KADAR BASİT'
"Büyük hata" dedi, flaş Berke çağrısı geldi
HER BİRİ GÜN GÜN ÇÖKÜYOR!
HER BİRİ GÜN GÜN ÇÖKÜYOR!
40 dükkanda korkutan görüntü! Esnaf diken üstünde
GALATASARAYLILARI MEST ETTİ
GALATASARAYLILARI MEST ETTİ
Mancini, Bursa'da stattan ayrılırken tek kelime söyledi
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ KAMERADA
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ KAMERADA
Sular altında kalan sokakta köpekbalığı yüzdü
"ÇOCUKLARIMIZ TEHLİKEDE"
Okul duvarına yazdılar, mahalleli isyan etti
ÜNLÜ ÇİFTTEN DUBAİ HAMLESİ
ÜNLÜ ÇİFTTEN DUBAİ HAMLESİ
Fon soruşturması öncesi oturum izni başvurusu yapmışlar
ŞÜPHELİLER EN YAKININDAN ÇIKTI
ŞÜPHELİLER EN YAKININDAN ÇIKTI
Ünlü gazetenin yöneticisine silahlı saldırı! Zamanı ise mânidar
BES’İ OLANLAR DİKKAT!
BES’İ OLANLAR DİKKAT!
Birikimler için altın ve borsa uyarısı geldi
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Doktor Tamer soruşturmanın kilit ismiydi
ZAM ŞAMPİYONU ŞAŞIRTTI!
ZAM ŞAMPİYONU ŞAŞIRTTI!
Fiyatı bir ayda yüzde 60 yükseldi
ŞEHRİ BAŞTAN BAŞA SARDILAR
ŞEHRİ BAŞTAN BAŞA SARDILAR
Sel felaketinin ardından kabus gibi görüntüler
BİR ARSAYI 20 KİŞİYE SATMIŞLAR!
BİR ARSAYI 20 KİŞİYE SATMIŞLAR!
TOKİ tuzağıyla 95 milyon liralık vurgunda 7 tutuklama
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Atom bombasından kalan şifa! Bin yıl yaşayabilen bitki hafızayı güçlendiriyor, öğrencilerden talep çok
Bin yıl yaşayabilen bitki hafızayı güçlendiriyor
Kaydet
Evlerindeki yangından haberleri yoktu! Kapılarına gelen muhtardan öğrendiler
Evlerindeki yangından haberleri yoktu! Kapılarına gelen muhtardan öğrendiler
Kaydet
Sağanak sonrası heyelan! Yol böyle çöktü
Sağanak sonrası heyelan! Yol böyle çöktü
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.