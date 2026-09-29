Sağanak sonrası heyelan! Yol böyle çöktü
Tokat'ın Pazar ilçesi Ocaklı köyü yolunda sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. Yolun çökme anı kameralara da yansıdı.
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Tokat genelinde etkili olan sağanak, Pazar ilçesindeki Ocaklı köyü yolunda toprak kaymasına yol açtı. Heyelan sırasında yolun bir bölümü çökerek kullanılamaz hale geldi.
ANBEAN KAMERADA
O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasınca anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, yolun altındaki toprağın kayması ve asfaltın çökmesi yer aldı.
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