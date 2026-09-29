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Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e “siyasi sorumluluk” cevabı: Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösterdi

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Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e “siyasi sorumluluk” cevabı: Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösterdi
Başlık ResmiÖmer Çelik’ten Özgür Özel’e “siyasi sorumluluk” yanıtı: Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösterdi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e cevap verdi. Çelik, AK Parti’de siyasi ve hukuki sorumluluk süreçlerinin işletildiğini söyleyerek, Özel’in kendi siyasi tarafındaki iddialara karşı aynı tutumu göstermediğini belirtti.

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Kamuoyunun gündemindeki fon soruşturması siyasette karşılıklı açıklamalara neden olmaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in “siyasi sorumluluk” üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelttiği eleştirilere karşılık verdi. Çelik, AK Parti’nin herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde kişinin makamına veya konumuna bakılmaksızın gerekli işlemlerin yapılacağı yönündeki tutumunu yineledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Başlık ResmiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

ÇELİK’TEN “SİYASİ SORUMLULUK” ÇIKIŞI

Ömer Çelik, paylaşımında Özgür Özel’in “siyasi sorumluluğun alfabesi” konusunda bilgisiz olduğunu söyledi.

Özel ve beraberindeki isimlerin açıklamalarını eleştiren Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri “siyasi iftira” olarak nitelendirdi ve bunlara siyasi ve hukuki zeminde karşılık vereceklerini belirtti.

Çelik’in açıklaması, Özgür Özel’in 28 Eylül’de fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelttiği eleştirilerin ardından geldi. Özel, soruşturmadaki siyasi bağlantı iddialarının açıklığa kavuşturulmasını istemiş ve Erdoğan’a sürecin bilinip bilinmediğine ilişkin sorular yöneltmişti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel
Başlık ResmiYeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel

“MAKAMI VE KONUMU NE OLURSA OLSUN”

Çelik, AK Parti’nin yaklaşımının başından itibaren net olduğunu belirterek, yetkisini kötüye kullanan, hukuku çiğneyen veya vatandaşların hakkına giren kişiler hakkında makam ve konum ayrımı yapılmadan hesap sorulacağını söyledi.

AK Parti Sözcüsü, partisinin fon soruşturmasına ilişkin önceki açıklamalarında da “sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacağı” mesajını vermişti. Çelik, soruşturmanın bütün boyutlarının ortaya çıkarılması gerektiğini ve yanlış yapanların hukuk önünde hesap vereceğini ifade etmişti.

ÖZEL’E “KENDİ TARAFINIZA BAKIN” ELEŞTİRİSİ

Çelik, paylaşımında Özel’in yönetim anlayışını da hedef aldı. Kendi siyasi çevresindeki skandal ve iddiaların görmezden gelindiğini belirten Çelik, Özel’in AK Parti’ye yönelik “siyasi sorumsuzluk” suçlamasında bulunmasının çelişkili olduğunu kaydetti.

FON SORUŞTURMASI SİYASETİN GÜNDEMİNDE

Tartışmalar, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında fon ve hisse işlemleri üzerinden ortaya atılan iddiaların ardından yoğunlaşmıştı. Kaya, iddialar sonrası AK Parti’deki görevlerinden ayrılma talebinde bulunmuş, talep Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Çelik daha önce yaptığı açıklamada Kaya’nın MYK ve MKYK üyeliklerinden ayrıldığını belirterek bunun “siyasi sorumluluk” kapsamında atılan bir adım olduğunu söylemişti.

“SİYASİ VE MALİ SÜREÇLER EKSİKSİZ İŞLEMELİ”

Çelik son paylaşımında, tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işletilmesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.
Ömer Çelik, açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye yönelik eleştirilere siyasi zeminde karşılık vereceklerini belirterek, “Milletimiz, hukukun ve hakkın yanında duranlar ile siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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