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Yaşam

Bartın Irmağı'nda kirlilik alarmı: Sudan numune alındı, inceleme başlatıldı

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Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince sudan alınan numune laboratuvara gönderildi.

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Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı. Ekipler tarafından sudan alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Bartın Irmağında kirlilik alarmı: Sudan numune alındı, inceleme başlatıldı
Başlık ResmiBartın Irmağında kirlilik alarmı: Sudan numune alındı, inceleme başlatıldı

Orduyeri Mahallesi Muhtarı İrfan Sağlam, durumun zaman zaman yaşandığını ve buna fabrika atığının neden olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Bartın Irmağında kirlilik alarmı: Sudan numune alındı, inceleme başlatıldı
Başlık ResmiBartın Irmağında kirlilik alarmı: Sudan numune alındı, inceleme başlatıldı

"BU KİRLİLİK BALIK ÖLÜMLERİNE YOL AÇIYOR"

Sağlam, "Irmağın bu durumunu gördükçe üzülüyoruz. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor. Gerçekten üzücü bir durum. Umarım buna sebep olan fabrika tespit edilir, cezai işlem uygulanır." ifadesini kullandı.

Bartın Irmağında kirlilik alarmı: Sudan numune alındı, inceleme başlatıldı
Başlık ResmiBartın Irmağında kirlilik alarmı: Sudan numune alındı, inceleme başlatıldı
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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bartın
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