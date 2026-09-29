Elazığ’da ceviz ve üzüm hasadının ardından köylerde orcik mesaisi başladı. Çakmak ailesi tarafından doğal yöntemlerle üretilen orcikler Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Almanya, Hollanda ve Rusya’ya da gönderiliyor. Günlük 120 kiloya kadar orcik yaptıklarını söyleyen Servet Çakmak, "Siparişlere yetişemeyecek duruma geldik. Sabah 04.00'te kalkıyoruz akşama kadar devam ediyoruz." dedi.

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Elazığ'da ceviz ve üzüm hasadının ardından köylerde tescili orcik yapımına başlandı. Köylülerin önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıyor. Ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan sonra bölgeye has olan beyaz toprakla mayalandırılıyor ve daha sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor. Cevizler tek tek ipe dizilerek kazanda kaynatılan üzüm şırasına 3-4 defa batırılarak hazır hale getiriliyor. Değirmenönü (Zerteriç) köyünde yaşayan Servet Çakmak da ailesiyle birlikte yaklaşık 20 yıldır orcik üretimi yapıyor. Çakmak ailesi tarafından tamamen doğal olarak üretilen orcikler, Türkiye'nin 81 ili başta olmak üzere yurt dışından Almanya, Hollanda ve Rusya'ya kadar gönderiliyor. Hem yorucu hem de tatlı bir mesai yapan aile, taleplere yetişmek için gece gündüz çalışıyor.

30 kiloyla başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Elazığ’dan Almanya, Hollanda ve Rusya’ya gönderiyor

"SİPARİŞLERE YETİŞEMEYECEK DURUMA GELDİK"

Orcik yapımına 20 sene önce başladığını aktaran Servet Çakmak, "30 kiloyla bu işe başladım. Gün geçtikçe kilosu yükseldi. Orciğin lezzetinden dolayı komşular, akrabalar ve çevremizdeki vatandaşlar almaya başladı. Şu an da Türkiye'nin her tarafına yaptığımız orcikleri gönderiyoruz. Siparişlere yetişemeyecek duruma geldik. Sabah 04.00'te kalkıyoruz akşama kadar devam ediyoruz. Sıkım olduğu gün ise saat 03.00'da başlayıp gece 24.00'a kadar çalışıyoruz. Bu sezonda doğru düzgün yatamıyoruz. Eylül'ün 15'inde orcik yapımına başlıyoruz, Ekim'in sonuna kadar devam ediyoruz" dedi.

30 kiloyla başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Elazığ’dan Almanya, Hollanda ve Rusya’ya gönderiyor

"ORCİĞİ, ALMANYA, HOLLANDA VE RUSYA'YA GÖNDERDİK"

Çakmak, "Biz sadece üzümden yapıyoruz. Normal üzüm, siyah üzüm ve köpük orcik yapıyoruz. Herhangi bir katkı yok, sadece üzüm, ceviz ve unun buluşmasından yapılıyor. Önce kazanlarda yapıyorduk, şimdi yaşlandığımız için zor oluyordu bundan dolayı karıştırmalı kazan aldık onunla çalışıyoruz. Orciklerimiz çok şükür beğeniliyor, tadı ve lezzeti çok güzel. Burada ürettiğimiz orcikleri iç ve dış pazara gönderiyoruz. Bir gün yapıp bir gün yapmıyoruz. Günlük 120 kilo kadar orcik yapıyoruz. Orciği, Almanya, Hollanda ve Rusya'ya gönderdik. Bizim burada üretimini yaptığımız orciğin fabrikasyonla en ufak bir ilgisi yok. Hepsi işçilik ve el emeğidir" ifadelerini kullandı.

30 kiloyla başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Elazığ’dan Almanya, Hollanda ve Rusya’ya gönderiyor

30 kiloyla başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Elazığ’dan Almanya, Hollanda ve Rusya’ya gönderiyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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