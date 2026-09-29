Los Angeles Lakers'ta yeni lider Luka Doncic: 12 milyar dolarlık takım

Los Angeles Lakers, 2026-2027 sezonu öncesi basının karşısına çıktı. 12 milyar dolarlık takıma ilk defa yabancı bir yıldız liderlik yapacak. Luka Doncic, LeBron James'in bıraktığı boşluğu yeni transferlerle doldurmaya çalışan Lakers'ı şampiyon yapmayı hedefliyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers, yeni sezon öncesinde kameralar karşısına geçti. Sloven yıldız Luka Doncic, 12 milyar dolarlık takımın yeni yüzü oldu.

JAMES SONRASI YENİ LİDER DONCIC

TRT Spor'da yer alan habere göre; baldırından geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle 2 Nisan'dan sonra forma giyemeyen Doncic, ABD'li yıldız LeBron James'in yokluğunda yeni transferler ile takımı şampiyon yapma hedefinde.

Los Angeles Lakers, Şubat 2025'te Dallas Mavericks ile yaptığı takasta Luka Doncic’i kadrosuna katarken, Anthony Davis’i de Dallas’a gönderdi.

Dünyanın en pahalı spor takımı olan Lakers'ın sezon arasında en önemli transferi 2.18'likk pivot Walker Kessler oldu. Lakers yönetimi, Doncic'in çok önem verdiği atletik pivot ile 130 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala