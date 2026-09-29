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Spor

Los Angeles Lakers'ta yeni lider Luka Doncic: 12 milyar dolarlık takım

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Los Angeles Lakers'ta yeni lider Luka Doncic: 12 milyar dolarlık takım
Başlık ResmiLos Angeles Lakersta yeni lider Luka Doncic: 12 milyar dolarlık takım

Los Angeles Lakers, 2026-2027 sezonu öncesi basının karşısına çıktı. 12 milyar dolarlık takıma ilk defa yabancı bir yıldız liderlik yapacak. Luka Doncic, LeBron James'in bıraktığı boşluğu yeni transferlerle doldurmaya çalışan Lakers'ı şampiyon yapmayı hedefliyor.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers, yeni sezon öncesinde kameralar karşısına geçti. Sloven yıldız Luka Doncic, 12 milyar dolarlık takımın yeni yüzü oldu.

JAMES SONRASI YENİ LİDER DONCIC

TRT Spor'da yer alan habere göre; baldırından geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle 2 Nisan'dan sonra forma giyemeyen Doncic, ABD'li yıldız LeBron James'in yokluğunda yeni transferler ile takımı şampiyon yapma hedefinde.

Los Angeles Lakers, Şubat 2025'te Dallas Mavericks ile yaptığı takasta Luka Doncic’i kadrosuna katarken, Anthony Davis’i de Dallas’a gönderdi.
Başlık ResmiLos Angeles Lakers, Şubat 2025'te Dallas Mavericks ile yaptığı takasta Luka Doncic’i kadrosuna katarken, Anthony Davis’i de Dallas’a gönderdi.

Dünyanın en pahalı spor takımı olan Lakers'ın sezon arasında en önemli transferi 2.18'likk pivot Walker Kessler oldu. Lakers yönetimi, Doncic'in çok önem verdiği atletik pivot ile 130 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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