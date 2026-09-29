Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih basketbol maçı, EuroLeague'in 2. haftasında sarı-lacivertli ekibin sahasında oynayacağı mücadele öncesinde gündeme geldi. Sezona galibiyetle başlayan iki takımın karşılaşmasını takip etmek isteyen basketbolseverler maçın yayın kanalı, canlı izleme seçenekleri ve başlangıç saatini araştırıyor.

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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 2026-2027 sezonunun ikinci haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i İstanbul'da ağırlıyor. İlk haftada Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup eden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ikinci galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Bayern Münih ise sezonun ilk EuroLeague karşılaşmasında Hapoel IBI karşısında 86-84'lük galibiyet elde etti. İki ekip de ikinci haftaya birer galibiyetle giriyor.

FENERBAHÇE TARFİN-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı 29 Eylül 2026 Salı günü saat 20.45'te S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. EuroLeague'in 2. hafta mücadelesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

FENERBAHÇE TARFİN-BAYERN MÜNİH NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih karşılaşması televizyondan S Sport aracılığıyla takip edilebilecek. S Sport'un resmi platform bilgilerine göre kanal TV+ üzerinden de izlenebiliyor.

FENERBAHÇE TARFİN-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Fenerbahçe Tarfin ile Bayern Münih arasındaki EuroLeague karşılaşması 29 Eylül Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk iki EuroLeague karşılaşmasını da taraftarı önünde oynayarak sezona iç saha maçlarıyla başlamış olacak.

Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

İki ekip EuroLeague'de daha önce 19 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 15'ini Fenerbahçe, 4'ünü Bayern Münih kazandı. Geçen sezon oynanan iki karşılaşmada ise Fenerbahçe İstanbul'da 88-73, Bayern Münih kendi sahasında 85-76 galip geldi. 29 Eylül'deki mücadele iki takım arasındaki 20. EuroLeague randevusu olacak.

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