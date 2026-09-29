Fenerbahçe'nin acı günü: Ali Şükrü Ersoy hayatını kaybetti

Fenerbahçe, sarı lacivertli formayı uzun yıllar giyen, teknik direktörlük ve yöneticilik görevlerinde de bulunan Yüksek Divan Kurulu Üyesi Ali Şükrü Ersoy'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, kulübün Yüksek Divan Kurulu Üyesi Ali Şükrü Ersoy’un vefatından duyulan üzüntü ifade edildi.

Fenerbahçe'den açıklamada, "Kalemizi yıllarca başarıyla koruyan, Türk futbolunun unutulmaz file bekçileri arasında yer alan; kulübümüze futbolcu, teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak uzun yıllar hizmet eden 1107 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Ali Şükrü Ersoy’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Sarı lacivertli formamız altında verdiği mücadeleyle tarihimizde iz bırakan, futbolculuk kariyerinin ardından da farklı görevlerde kulübümüze hizmet etmeyi sürdüren Şükrü Ersoy’u her zaman saygı ve minnetle hatırlayacağız.

Şükrü Ersoy’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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