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İspanya Hırvatistan canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? UEFA Uluslar Ligi

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İspanya Hırvatistan canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? UEFA Uluslar Ligi
Başlık Resmiİspanya Hırvatistan canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi

UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Grubu'nda mücadele eden İspanya ile Hırvatistan, ikinci hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Turnuvaya galibiyetle başlayan iki güçlü ekip, gruptaki ikinci maçından da 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. İspanya Hırvatistan maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler ise ''İspanya Hırvatistan canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi?'' sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

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İspanya sahasında Hırvatistan'ı ağırlarken gözler bir yandan da karşılaşmanın yayın bilgilerine çevrildi. Peki İspanya Hırvatistan canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi?

İspanya Hırvatistan canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? UEFA Uluslar Ligi
Başlık Resmiİspanya Hırvatistan canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? UEFA Uluslar Ligi

İSPANYA HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merakla beklediği İspanya Hırvatistan maçı A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek.

İspanya Hırvatistan canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? UEFA Uluslar Ligi
Başlık Resmiİspanya Hırvatistan canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? UEFA Uluslar Ligi

İSPANYA HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda oynanacak İspanya - Hırvatistan karşılaşması 29 Eylül 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak. İspanya'nın ev sahippliğinde oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmanın adresi ise İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu olacak.

İspanya Hırvatistan canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? UEFA Uluslar Ligi
Başlık Resmiİspanya Hırvatistan canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? UEFA Uluslar Ligi

İSPANYA HIRVATİSTAN MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

İspanya: U. Simón, P. Cubarsí, A. Laporte, P. Cubarsí, M. Cucurella, Rodri, F. Ruiz, D. Olmo, A. Baena, L. Yamal, F. Torres

Hırvatistan: D. Livaković, I. Šmolčić, L. Vušković, J. Gvardiol, I. Perišić, M. Kovačić, P. Sučić, J. Mišić, M. Pašalić, M. Baturina, A. Budimir

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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