İngiltere’nin tarihi Grasmere köyünde açılması planlanan Türk kebap restoranı, yerel halkı ikiye böldü.

İngiltere'nin Lake District bölgesinde yer alan, ünlü şair William Wordsworth’un "insanoğlunun bulduğu en güzel yer" olarak tanımladığı pitoresk Grasmere köyü, şimdilerde alışılmadık bir tartışmanın merkezinde. Köy sakinleri, bölgede açılması planlanan bir Türk kebap restoranı nedeniyle ikiye bölünmüş durumda.

TARİHİ KÖYDE TÜRK MUTFAĞI RÜZGÂRI

"Kebapçı mı? Grasmere'de mi?" diyerek tepkilerini dile getiren bazı muhafazakar köy sakinleri, modern bir paket servis restoranının bölgenin huzurunu bozacağını ve bir domino etkisine neden olarak köyün otantik yapısına zarar vereceğini savunuyor. Ancak girişimci Shwan Khder, köydeki gastronomi eksikliğine dikkat çekerek, Grasmere'e taze ve ev yapımı Türk lezzetlerini kazandırmakta kararlı. Khder, eleştirilere esprili bir cevap vererek, "Wordsworth bugün hayatta olsaydı, elbette müşterilerimden biri olurdu. Enerjiye ve yiyeceğe ihtiyacı vardı; özellikle de benim taze, ev yapımı kebaplarım gibi" dedi.

Kebap tartışması ülkeyi İkiye böldü! 2.2 Milyar sterlin getirisi var

YEREL HALK VE TURİSTLER "KEBAP" DEDİ

Köydeki restoranların erken saatlerde kapanmasından yakınan çalışanlar ve bölgeyi ziyaret eden turistler için Türk kebapçısı büyük bir ihtiyaç olarak görülüyor. Geç saatlerde açık yemek seçeneği bulamamaktan dert yanan köyün yerel sakini Leah Sky, girişimi can simidi olarak nitelendirirken, bölgeye gelen turistler de "pahalı restoranlar yerine uygun fiyatlı ve lezzetli bir seçenek" arayışında olduklarını kaydetti.

Kebap tartışması ülkeyi İkiye böldü! 2.2 Milyar sterlin getirisi var

Sanat tüccarı Tim Hardy ise köydeki yerleşik kalıpları yıkarak girişimciye tam destek verdi:

"Serbest girişimciliğe ve çeşitliliğe inanıyorum. Diğer herkes burayı bir müze gibi tutmayı sevdiği için yeni girişimlere karşı çıkıyor, ama ben farklı tatların köyümüze zenginlik katacağına inanıyorum."

KEBABIN İNGİLTERE’DEKİ YILLIK CİROSU 2.2 MİLYAR STERLİN

Tartışmalar köy ölçeğinde sürerken, British Kebab Award’ın istatistiklerine göre İngiltere genelinde tam 20 bin kebap restoranı bulunuyor. Yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlayan bu devasa sektörün İngiliz ekonomisine yıllık katkısı ise 2.2 milyar sterlin civarında seyrediyor. Ülke genelinde böylesine büyük bir ekonomik çarkı döndüren kebap sektörü, Grasmere gibi en ücra ve geleneksel köylerde bile ticari bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor.

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