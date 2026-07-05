ASKİ tarafından yayımlanan güncel arıza duyuruları, Ankara'da su kesintisi yaşanan ilçe ve mahalleleri yeniden gündeme taşıdı. 5 Temmuz 2026 Pazar günü Haymana, Beypazarı, Mamak, Polatlı ve Elmadağ'da devam eden arızalar nedeniyle vatandaşlar, su kesintisinin ne zaman sona ereceğini ve suların hangi saatlerde yeniden verileceğini araştırıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 5 Temmuz 2026 tarihli arıza kaynaklı su kesintilerine ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Farklı ilçelerde içme suyu şebekesinde meydana gelen arızalar nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintileri uygulanırken, ekiplerin onarım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ASKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 5 TEMMUZ 2026

ASKİ'nin 5 Temmuz 2026 tarihli duyurularına göre Ankara'nın Haymana, Beypazarı, Mamak, Polatlı ve Elmadağ ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri uygulanıyor. Kesintilerin tamamı içme suyu şebekesinde meydana gelen arızalar nedeniyle planlanırken, ekiplerin bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Haymana su kesintisi

Kesinti saati: 09.00 - 20.00

Nedeni: Yenice (Sindiren) Mahallesi'nde pompa ve motor arızası

Etkilenen yerler: Yenice Mahallesi

Beypazarı su kesintisi:

Kesinti saati: 11.50 - 17.00

Nedeni: Hacıkar Mahallesi Karapınar Kırbaşı Yolu Sokak'taki boru hattı arızası

Etkilenen yer: Hacıkar Mahallesi Karapınar Kırbaşı Yolu Sokak ve çevresi

ASKİ su kesintisi listesi 5 Temmuz 2026! Ankarada (Haymana, Beypazarı, Mamak, Polatlı, Elmadağ) sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ'nin güncel arıza programına göre suyun yeniden verilmesi için hedeflenen saatler ilçelere göre değişiyor. Yetkililer, arızanın beklenenden kısa sürede giderilmesi halinde suyun belirtilen saatlerden önce de verilebileceğini, teknik çalışmaların uzaması durumunda ise kesinti süresinde güncelleme yapılabileceğini belirtiyor. Bu nedenle vatandaşların ASKİ'nin resmi duyurularını takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Mamak su kesintisi:

Kesinti saati: 14.40 - 20.00

Nedeni: Duralialıç Mahallesi 931 Sokak'ta Q150 içme suyu hattı arızası

Etkilenen yerler: Cengizhan Mahallesi, Yeşilbayır Mahallesi, Duralialıç Mahallesi ve Akşemsettin Mahallesi'nin üst kotları

Polatlı su kesintisi

Kesinti saati: 14.45 - 17.00

Nedeni: Esentepe Mahallesi Yetik Sokak'ta içme suyu dağıtım şebekesi arızası

Etkilenen yer: Esentepe Mahallesi'nin bir bölümü

Elmadağ su kesintisi

Kesinti saati: 14.00 - 18.00

Nedeni: Hasanoğlan İstasyon Mahallesi Gümüşpala 1. Sokak'ta içme suyu hattı arızası

Etkilenen yerler: İstasyon Mahallesi'nin tamamı ile Fatih Mahallesi'nin bir bölümü

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