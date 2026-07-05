Anadolu Ajansı • Ezine
Çanakkale'de hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu
Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi acil servis tuvaletinde, çöp poşetine bırakılmış 2-3 gün doğduğu belirlenen bir bebek cesedi bulundu. Temizlik personelinin ihbarıyla ortaya çıkan kan donduran olayla ilgili adli inceleme ve geniş çaplı polis soruşturması başlatıldı.
Çanakkale'de, Ezine Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli, acil servis tuvaletinde çöp poşeti içinde yeni doğmuş bebek cesedi buldu.
Personelin haber vermesi üzerine, polis ve hastane yetkilileri olay yerine geldi.
2-3 GÜN ÖNCE DOĞMUŞ
Yapılan incelemede 2-3 gün önce doğduğu belirlenen bebeğin cenazesi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne kaldırıldı.
Kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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