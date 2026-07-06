Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun zengin koleksiyonuna önemli bir bağış daha eklendi. Kastamonu'da dedesinden kalan 180 parçalık yazma eser ve nadir matbu koleksiyonu kuruma teslim edilirken, eserlerin dijital ortama aktarılarak araştırmacıların erişimine açılacağı bildirildi.

Türkiye Yazma Eserler Kurumunun (TÜYEK) 700 bini aştığı ifade edilen el yazması ve nadir matbu kitap koleksiyonu genişlemeye devam ediyor. Son olarak Kastamonulu Abdullah Özengici, dedesinden miras kalan 55 yazma eser, 123 nadir matbu eser ve 2 levhadan oluşan toplam 180 parçalık “Emin Şefik Özengicioğlu Yazma ve Nadir Matbu Eserler Koleksiyonu”nu TÜYEK Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesine bağışladı.

Koleksiyonun teslim törenine TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı da katıldı. Koleksiyonun yıl içinde dijital ortama aktarılarak erişime açılacağı duyuruldu. 1877’de doğan Emin Şefi k Özengicioğlu, hukukçu, şair ve musikişinas kimliğiyle tanınıyor.

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