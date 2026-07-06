MURAT ÖZTEKİN
Aralarında nadir eserler var: Özengicioğlu'nun kitap koleksiyonu TÜYEK'e bağışlandı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun zengin koleksiyonuna önemli bir bağış daha eklendi. Kastamonu'da dedesinden kalan 180 parçalık yazma eser ve nadir matbu koleksiyonu kuruma teslim edilirken, eserlerin dijital ortama aktarılarak araştırmacıların erişimine açılacağı bildirildi.
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Kültür - Sanat az önce
Kastamonulu Abdullah Özengici, dedesinden miras kalan 180 parçalık yazma ve nadir matbu eser koleksiyonunu TÜYEK Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesine bağışladı.
- Koleksiyon, 55 yazma eser, 123 nadir matbu eser ve 2 levhadan oluşmaktadır.
- Bağışlanan koleksiyon, "Emin Şefik Özengicioğlu Yazma ve Nadir Matbu Eserler Koleksiyonu" olarak adlandırılmıştır.
- TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz ve Kastamonu Valisi Meftun Dallı teslim törenine katılmıştır.
- Koleksiyonun yıl içinde dijital ortama aktarılarak erişime açılması planlanmaktadır.
- Emin Şefik Özengicioğlu, 1877'de doğmuş olup hukukçu, şair ve musikişinas olarak tanınmaktadır.
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Türkiye Yazma Eserler Kurumunun (TÜYEK) 700 bini aştığı ifade edilen el yazması ve nadir matbu kitap koleksiyonu genişlemeye devam ediyor. Son olarak Kastamonulu Abdullah Özengici, dedesinden miras kalan 55 yazma eser, 123 nadir matbu eser ve 2 levhadan oluşan toplam 180 parçalık “Emin Şefik Özengicioğlu Yazma ve Nadir Matbu Eserler Koleksiyonu”nu TÜYEK Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesine bağışladı.
Koleksiyonun teslim törenine TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı da katıldı. Koleksiyonun yıl içinde dijital ortama aktarılarak erişime açılacağı duyuruldu. 1877’de doğan Emin Şefi k Özengicioğlu, hukukçu, şair ve musikişinas kimliğiyle tanınıyor.
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