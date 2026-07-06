Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) yürütücülüğünde gerçekleştirilen 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’ne (TASE-VI) katılan ekip araştırmalarına başladı.

Bilim ekibinde 12 kişi bulunuyor. Kutup ekosistemlerindeki deniz örneklemesi çalışmalarını yürütmek amacıyla İstanbul’dan yola çıkan araştırma ekibi, önce Oslo’ya ulaştı.

Sonrasında Tromso’dan gemiyle ayrılan ekip, dünyanın kuzey ucuna gerçekleştirecekleri bilimsel araştırma seferi için son hazırlıklarını tamamladı ve burada bilimsel araştırmalara başladı. Bilim seferinin 24 Temmuz’da sona ermesi bekleniyor.

Türk bilim ekibi altıncı defa Kuzey Kutbu’nda! 12 proje hayata geçirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl 10’uncusu başarıyla tamamlanan Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin ardından 6’ncı Ulusal Arktik (Kuzey Kutbu ve çevresi) Bilimsel Araştırma Seferi’nin başladığını belirterek, “Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara imza atmak üzere yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacı ile TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması’nda dereceye giren 3 lise öğrencimiz de yer alıyor.

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Sefer kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer çalışmaları, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek” dedi. Kacır, bilim heyetinin planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden CTD profilleri, su ve sediment (deniz tabanı çökeli) örnekleri toplayacağını kaydederek, araştırmacıların Arktik Okyanusu’ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımları ile mikroplastik varlığını tespit edeceklerini, ayrıca sefer boyunca Arktik Bölgesi’ndeki atmosfer dinamiklerinin izleneceğini ve jeodezik GNSS (Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi) gözlemlerinin gerçekleştirileceğini anlattı.

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