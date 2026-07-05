Ekonominin lokomotifi imalat sanayiinde iş gücü kaybını önlemek için düğmeye basıldı. AK Parti’nin Meclis’e sunduğu torba kanun teklifinde 2028 sonuna kadar 188 milyar liralık SSK prim desteği sağlanacak. Jeopolitik risklerden etkilenen turizmciye de personel başına aylık 3.500 TL destek verilecek.

Ekonominin sürdürülebilir büyümesinin ve toplumsal refahın artırılmasının temel unsurlarından biri olan imalat sektöründeki iş gücü kaybının önüne geçmek için 2028 yılı sonuna kadar 188 milyar liralık SSK prim desteği verilmesi öngörülüyor.

AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu torba kanun teklifinde, bu yıl için uygulanmaya başlayan ve 2025 yılı sigortalı sayısını koruyan imalat sektörü işletmelerine teşvik ödemesi yapılmasını sağlayan destek mekanizmasının 2027 ve 2028 yılları için de sürdürülmesi öngörülüyor.

Üretim ve istihdama 188 milyar liralık destek! İmalat sektöründe çalışan sayısını koruyan işletmelere aktarılacak

Düzenlemenin etki analizi raporunda, ekonominin sürdürülebilir büyümesinin ve toplumsal refahın artırılmasının temel unsurlarından birinin, güçlü bir üretim yapısına ve istihdam kapasitesine sahip imalat sektörü olduğunun altı çizildi. İmalat sektörünün ülke ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğu belirtilen raporda, 2024 yılı SGK istatistiklerine göre yaklaşık 4,1 milyon sigortalının çalıştığı imalat sektöründe istihdamı koruma ve artırmak için işverenlere ilave destek verilmesinin önem arz ettiği kaydedildi.

ÜÇ YILA YAYILACAK

Yapılacak düzenleme imalat sektöründeki iş gücü kaybının önüne geçmek için imalat sanayii sektörlerinde çalışan sigortalılara ilişkin olarak uygulanacak teşvik ve destekler kapsamında 2026 yılında toplam 51 milyar lira, 2027 yılında 62 milyar lira ve 2028 yılında 75 milyar lira olmak üzere toplam 188 milyar lira kaynak kullanılması öngörülüyor. Hâlihazırda devam eden teşviklerin uygulaması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB üzerinden yürütülecek, finansmanı ise İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Üretim ve istihdama 188 milyar liralık destek! İmalat sektöründe çalışan sayısını koruyan işletmelere aktarılacak

TURİZMCİYE KALKAN

Öte yandan, komşu ülkelerde yaşanan siyasi gelişmeler, güvenlik riskleri ve çatışma ortamının en fazla etkilendiği sektörlerden biri olan turizm sektörüne de SSK prim desteği verilecek. Yeni yapılacak düzenleme ile sektörde oluşan maliyet baskısının azaltılması amacıyla turizm işletmesi belgesine sahip konaklama tesislerine 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde geçici bir prim desteği mekanizması devreye alınacak.

Bu kapsamda işverenlere çalıştırdıkları personel başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği verilecek. Yapılan hesaplamalara göre 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde toplam 1 milyon 733 bin sigortalı üzerinden yaklaşık 5,36 milyar liralık bir prim desteği verilmesi tahmin ediliyor. SGK’nın 2026 yılı mart ayı verilerine göre konaklama sektöründe sigortalı başına ortalama maliyet aylık 75 bin 676 lira. Bu rakamlara göre, sağlanacak desteğin çalışan maliyetinin yaklaşık yüzde 4,6’sını karşılayacağı değerlendiriliyor.

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