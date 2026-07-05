Uzmanlar, yaz tatilinde çocukların artan ekran süresiyle birlikte yapay zekâ destekli dolandırıcılık, siber zorbalık ve dijital manipülasyon risklerinin de yükseldiğine dikkat çekerek, ailelerin alması gereken kritik güvenlik önlemlerini sıraladı.

Okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların evde geçirdiği ve ekrana baktığı süre ciddi oranda artış gösteriyor. Ancak genç internet kullanıcıları, her geçen gün daha da tehlikeli hâle gelen bir dijital ortama adım atıyor. Günümüzde kötü niyetli aktörler; hiper gerçekçi yapay zekâ videoları (deepfake), ikna edici ses taklitleri ve hedefli sosyal mühendislik dolandırıcılıkları üreten son derece erişilebilir araçlar kullanıyor. Bu profesyonel tuzaklar, deneyimli uzmanları bile kandırabilirken, akıllı telefon veya tablet başında denetimsiz zaman geçiren bir çocuğun bunları fark etmesi neredeyse imkânsız hâle geliyor.

Peki çocukları korumak için ne yapmak gerekiyor? İşte mutlaka yapmanız gerekenler:

- Tatil dönemlerinde çocuklarla iletişimde kalmak kritik önem taşıyor. Çocukları dijital dünyanın taşıdığı spesifik tehlikeler konusunda bilgilendirmek, onların soru sorma ve rahatsız edici durumları paylaşma özgüvenini artırıyor. Öncelikle ebeveynlerin belirli bağlantılardan neden uzak durulması gerektiğini net bir dille anlatması gerekiyor.

- İnternet dünyası, uydurma içeriklerle dolup taşıyor. Çocuklara, özellikle yapay zekâ destekli sahte içeriklerin arttığı bu dönemde, okuduklarını ve izlediklerini eleştirel bir gözle değerlendirmeyi öğretmek gerekiyor.

- Evde aşırı ekrana maruz kalmak çocukların psikolojisini olumsuz etkiliyor. Gözetimsiz internet erişimi, siber zorbalığa ve sosyal medyanın zararlı dinamiklerine maruz kalma riskini artırıyor. Ebeveynlerin cihaz kullanımında örnek olması, çocuklara da dijital dünyanın tuzaklarına karşı sınırlar koyması gerekiyor. Bu sayede çocukların ruh sağlığı korunurken, yorgunluktan kaynaklanan ve siber tuzaklara düşmeye yol açan hatalar da önlenebilir.

- Çocukları ev adresi, okul adı veya ödeme bilgileri gibi kişisel verileri paylaşmamaları konusunda uyarmak gerekiyor. Siber suçlular, popüler oyunlara yönelik sahte bağlantılar göndererek bu bilgileri suistimal ediyor ve ebeveynlerin finansal güvenliğini tehlikeye atabiliyor. Ayrıca dijital dünyada saldırganlar kendilerini çocukla aynı yaşta göstererek (catfishing) gençleri mesajlar yoluyla kolayca manipüle edebiliyor.

- Yazılımları güncel tutmak ve evdeki Wi-Fi ağını şifrelemek siber güvenliğin temelini oluşturuyor. Mümkün olan her platformda çok aşamalı kimlik doğrulamayı (MFA) etkinleştirmek ve eski şifreleri tekrar kullanmak yerine güçlü parolalar belirlemek önem taşıyor. Tatil döneminde seyahat eden ailelerin; otel veya restoranlarda sosyal medya hesabı üzerinden giriş yapılmasını isteyen halka açık Wi-Fi ağlarına karşı temkinli olması gerekiyor.

- Kredi kartlarının çocukların hesaplarına tanımlı olmadığından emin olmak, giriş bilgilerini ebeveyn kontrolünde tutmak ve uygunsuz içerik engelleyicileri aktif hâle getirmek, manuel müdahale gerektirse de hayati önem taşıyor.

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