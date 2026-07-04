Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Fonu'nda önemli değişiklik
İşsizlik Sigortası Fonu'nda kaynak kullanım oranı artırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile bir önceki yıl prim gelirlerinden ayrılan pay yüzde 30'dan yüzde 50'ye yükseltildi. Bu adımla istihdamın korunması amaçlanıyor.
- Yapılan değişiklikle, fondan aktif iş gücü programları, istihdamı artırmaya yönelik uygulamalar ve ilgili destek mekanizmalarına ayrılabilecek kaynak miktarında artış sağlandı.
- Yeni oranla birlikte, bir önceki yıl elde edilen prim gelirlerinin yarısı bu kapsamda kullanılabilecek.
- Düzenlemenin, iş gücü piyasasına yönelik desteklerin kapsamının genişletilmesi ve istihdam politikalarının daha güçlü şekilde finanse edilmesine katkı sağlaması bekleniyor.
- Artırılan kaynak öncelikli olarak; mesleki çalışmalar ve eğitimler, işsizlik oranlarının azaltılmasına yönelik projeler, teknolojik dönüşüm nedeniyle işini kaybetme riski taşıyan çalışanların yönlendirilmesi ve istihdamı koruyucu/teşvik edici makro projelerin finansmanı için kullanılacak.
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, iş gücü piyasası araştırmaları, planlama çalışmaları ile fondan ödenen ücretler ve ilgili personel giderleri de bu kapsamda karşılanabilecek.
İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanımına ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Yeni düzenlemeyle, fondan ayrılan kaynak oranı artırıldı.
YÜZDE 50'YE ÇIKARILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, İşsizlik Sigortası Fonu’nun bir önceki yıl prim gelirlerinden ayrılan pay yüzde 30’dan yüzde 50’ye yükseltildi.
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İSTİHDAMIN KORUNMASI AMAÇLANIYOR
Yapılan değişiklikle birlikte, fondan aktif iş gücü programları, istihdamı artırmaya yönelik uygulamalar ve ilgili destek mekanizmalarına ayrılabilecek kaynak miktarında önemli artış sağlanmış oldu.
Yeni oranla birlikte, bir önceki yıl elde edilen prim gelirlerinin yarısı bu kapsamda kullanılabilecek. Düzenlemenin, iş gücü piyasasına yönelik desteklerin kapsamının genişletilmesi ve istihdam politikalarının daha güçlü şekilde finanse edilmesine katkı sağlaması bekleniyor.
Düzenleme kapsamında artırılan kaynak öncelikli olarak şu alanlarda kullanılacak:
- İş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik mesleki çalışmalar ve eğitimler,
- İşsizlik oranlarının kalıcı olarak azaltılmasına yönelik projeler,
- Teknolojik dönüşüm ve gelişmeler nedeniyle mevcut işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan çalışanların farklı sektör ve alanlara yönlendirilmesi,
- İstihdamı doğrudan koruyucu ve teşvik edici makro projelerin finansman.
Ayrıca iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, iş gücü piyasası araştırmaları, planlama çalışmaları ile fondan ödenen ücretler ve ilgili personel giderleri de bu kapsamda karşılanabilecek.