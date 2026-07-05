Milyonlarca kişinin beklediği temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bir sonraki ay hesaplarına artışlı bir şekilde yatacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş “Yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,4 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık” dedi.

Temmuz ödemeleri başladı! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Milyonlarca kişinin beklediği temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıklarının ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Ödemelerin başladığını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız hayat sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Temmuz ödemeleri başladı! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Bakan Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

Temmuz ödemeleri başladı! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

“BİR SONRAKİ AY ARTIŞLI YATIRACAĞIZ”

Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

Bu doğrultuda temmuz ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,4 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ayrıca memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını bir sonraki ay hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

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