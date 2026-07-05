Canlı yayında açıklamalar yapan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’da sahipsiz hayvanların yüzde 65’inin toplandığını duyurdu. Vali Gül “3'te 2'si yaklaşık olarak toplandı. Kalan 3'te 1'iyle ilgili Bakanımızın talimatı var. 2 -3 ay içerisinde bunu gündemimizden çıkartmak istiyoruz” dedi. Vali Gül, faili meçhul cinayetler hakkında ise “Son 5 yılda faili meçhul bir tane bile cinayetimiz yok. Kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranımız her geçen gün artıyor” diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk TV'de canlı yayın konuğu oldu. İstanbul gündemine ilişkin soruları cevaplayan Vali Gül, sel felaketi, sahipsiz sokak hayvanları, faili meçhul cinayetler gibi önemli noktalara dikkat çekti.

İstanbul’da dün etkisini gösteren sağanak sonrası meydana gelen su baskınlarına ilişkin konuşan Gül “Dünkü sağanak yağışta kentte 672 yerde zarar meydana geldi. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Dün yaşananlardan ders çıkarmak gerekiyor. Yaz yağmurlarının şu sıkıntısı var, aniden yağdığı için alt yapının yapılması ve temiz tutulması önemli” dedi.

Vali Gül ‘3 ayda gündemden çıkarmak istiyoruz’ dedi ve açıkladı: Sahipsiz hayvanların yüzde 65’i toplandı

YÜZDE 65’İ TOPLANDI

Daha önce İBB ve 39 ilçe belediyesine Mayıs ayı sonuna kadar tüm sokak köpeklerinin toplatılması yönünde talimat veren Vali Gül, son durum hakkında şu bilgiyi verdi:

İstanbul’umuzda bugün itibariyle tespit edilen sahipsiz hayvanların yüzde altmış beşi toplandı. Dolayısıyla 3'te 2'si yaklaşık olarak toplandı. Kalan 3'te 1'iyle ilgili, sayın Bakanımızın da bu anlamda kamuoyuna açıklaması var, talimatı var. 2 -3 ay içerisinde bunu gündemimizden çıkartmak istiyoruz. Belediyelerimiz çalışmalarını yapıyor. Çalışma yapmayan belediyelerle ilgili ya da kendi ilçesinde Allah muhafaza herhangi bir çocuğa yetişkine bir sahipsiz hayvanın zarar vermesi durumunda bunlarla ilgili de adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız.

Vali Gül ‘3 ayda gündemden çıkarmak istiyoruz’ dedi ve açıkladı: Sahipsiz hayvanların yüzde 65’i toplandı

“SAHİPSİZ HAYVANLAR SOKAKTA OLMAYACAK”

Vali Gül, şunları söyledi:

Sayın Bakanımız, bir şikayet olduğunda, herhangi bir hemşerimiz zarar gördüğünde belediye başkanımızın partisine, mensubiyetine, ilçesinin, ilinin büyüklüğüne bakmadan soruşturma izni vereceğini söyledi. 3 belediye ile de buna başladı. Bu şu anlama geliyor, toparlıyoruz. Belediyelerin önünde hiçbir engel yok. Toplanan alanlar şu an olduğu alanlardan daha güvenli görevini yapanlar yapıyorlar, 3'te 2'si toplandı. Kalan 3'te 1 'i ile ilgili toplanmayan varsa, eksik kalan varsa, zarar gören varsa bunlarla ilgili de artık bundan sonraki süreçte adli makamlar gereğini yapacak. Ne hayvanları hepsini toplayıp itilaf edeceğiz, ne hayvanların hepsinin sokakta gezmesine, dolaşmasına müsaade edeceğiz. Hayvanlar sokakta sahipsiz hayvanlar sokakta olmayacak. Sahiplenmesi gereken, sahiplenmek isteyenler sahiplenecek. Boşta kalanlar doğal hayat alanlarında yaşayacaklar.

Vali Gül ‘3 ayda gündemden çıkarmak istiyoruz’ dedi ve açıkladı: Sahipsiz hayvanların yüzde 65’i toplandı

“SON 5 YILDA AYDINLATILMAMIŞ CİNAYET YOK”

İstanbul’daki suç oranı ve faili meçhul cinayetler hakkında da açıklamalar yapan Gül “İstanbul'umuza da baktığımızda her ay bir önceki aydan daha fazla, her yıl bir önceki yıldan daha fazla operasyonlarımız yapılıyor. İstanbul dünyanın nüfus itibariyle en güvenli şehri. Altını çizerek söylüyorum ve inanarak söylüyorum. Diğer metropollerde rakam açıklandığını çok görmezsiniz. Birçok suçta çok rutin, sıradan suç olarak kabul ederler. Ama bizde faili meçhul zaten son 5 yılda faili meçhul bir tane bile cinayetimiz yok. Kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranımız her geçen gün artıyor. Burada da amacımız %100 'e ulaşmak.

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