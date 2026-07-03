Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerinin ardından milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren temmuz maaş zammı kesinleşti. İlk altı aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış oranı yüzde 13,52 olarak hesaplandı. Gelişmeyle birlikte öğretmenlerin temmuz ayından itibaren alacağı yeni maaşlar da netlik kazandı. Peki öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte 2026 Temmuz zamlı öğretmen maaşlarına ilişkin detaylar...

Haziran ayında enflasyonun yüzde 0,99 olarak açıklanmasının ardından 2026 yılının ilk altı aylık enflasyonu yüzde 17,76 oldu. Açıklanan veriler doğrultusunda memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52 oranında zam yapılması kesinleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 17,76 oranında maaş artışı almaya hak kazandı.

Memur maaş katsayısındaki güncellemeyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin maaşları da yeniden belirlendi. Böylece öğretmenler ve uzman öğretmenler temmuz ayından itibaren zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Peki, öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2026 Temmuz zamlı öğretmen maaşları netlik kazandı

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında uygulanacak yüzde 13,52'lik maaş artışıyla birlikte öğretmenlerin aylıkları yeniden hesaplandı.

Yeni maaş tablosuna göre 1/4 derecesindeki öğretmenin maaşı 73 bin 368 liradan 83 bin 287 liraya yükseldi. Uzman öğretmenlerin maaşı ise 81 bin 219 liradan 92 bin 199 liraya çıktı.

Unvan Mevcut Maaş Zamlı Maaş Şube müdürü (1/4) 94.384 TL 107.144 TL Memur (9/1) 64.397 TL 73.103 TL Uzman öğretmen (1/4) 81.219 TL 92.199 TL Öğretmen (1/4) 73.368 TL 83.287 TL Başkomiser (3/1) 89.214 TL 101.275 TL

Emekli öğretmenlerin aylıkları da aynı zam oranı doğrultusunda artırıldı. Buna göre 1/4 derecesindeki emekli öğretmenin maaşı 41 bin 321 liradan 46 bin 907 liraya yükseldi.

Unvan Mevcut Maaş Zamlı Maaş Şube müdürü (lisans, 1/4) 34.955 TL 39.680 TL Memur (lisans, 1/4) 27.584 TL 31.313 TL Öğretmen (1/4) 41.321 TL 46.907 TL Kaymakam (1. sınıf, 1/4) 58.010 TL 65.852 TL Başkomiser (1/4) 42.175 TL 48.553 TL

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2026 Temmuz zamlı öğretmen maaşları netlik kazandı

DİĞER MEMUR MAAŞLARI DA GÜNCELLENDİ

Temmuz zammıyla birlikte diğer kamu görevlilerinin maaşlarında da artış yaşandı. Şube müdürünün maaşı 107 bin 144 liraya, lisans mezunu memurun maaşı ise 73 bin 103 liraya yükseldi.

Meslek Derece Eski Maaş (TL) Yeni Maaş (TL) Polis memuru 8/1 81.617 92.651 Uzman doktor 1/4 150.426 170.763 Hemşire (üniversite mezunu) 5/1 74.770 84.878 Teknisyen (lise mezunu) 11/1 66.870 75.910 Profesör 1/4 135.089 153.353

Başkomiser maaşı 101 bin 275 lira olurken, polis memurunun maaşı 92 bin 651 liraya çıktı. Uzman doktor maaşı 170 bin 763 liraya, üniversite mezunu hemşirenin maaşı 84 bin 878 liraya yükseldi. Lise mezunu teknisyenlerin maaşı 75 bin 910 lira olurken, profesör maaşı 153 bin 353 liraya ulaştı.

Araştırma görevlileri temmuz ayından itibaren 102 bin 812 lira maaş alacak. Vaiz maaşı 87 bin 16 liraya, avukat maaşı 102 bin 176 liraya, müsteşar maaşı 112 bin 139 liraya ve genel müdür maaşı ise 99 bin 376 liraya yükseldi.

Unvan Mevcut Maaş Yeni Maaş Araştırma görevlisi (7/1) 90.568 TL 102.812 Vaiz (1/4) 76.653 TL 87.016 Avukat 90.000 TL 102.176 Müsteşar (1/1) 98.784 TL 112.139 Genel müdür (1/1) 87.541 TL 99.376

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