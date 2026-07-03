Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2026 Temmuz zamlı öğretmen maaşları netlik kazandı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerinin ardından milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren temmuz maaş zammı kesinleşti. İlk altı aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış oranı yüzde 13,52 olarak hesaplandı. Gelişmeyle birlikte öğretmenlerin temmuz ayından itibaren alacağı yeni maaşlar da netlik kazandı. Peki öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte 2026 Temmuz zamlı öğretmen maaşlarına ilişkin detaylar...
Haziran ayında enflasyonun yüzde 0,99 olarak açıklanmasının ardından 2026 yılının ilk altı aylık enflasyonu yüzde 17,76 oldu. Açıklanan veriler doğrultusunda memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52 oranında zam yapılması kesinleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 17,76 oranında maaş artışı almaya hak kazandı.
Memur maaş katsayısındaki güncellemeyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin maaşları da yeniden belirlendi. Böylece öğretmenler ve uzman öğretmenler temmuz ayından itibaren zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Peki, öğretmen maaşları ne kadar oldu?
ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Temmuz ayında uygulanacak yüzde 13,52'lik maaş artışıyla birlikte öğretmenlerin aylıkları yeniden hesaplandı.
Yeni maaş tablosuna göre 1/4 derecesindeki öğretmenin maaşı 73 bin 368 liradan 83 bin 287 liraya yükseldi. Uzman öğretmenlerin maaşı ise 81 bin 219 liradan 92 bin 199 liraya çıktı.
|Unvan
|Mevcut Maaş
|Zamlı Maaş
|Şube müdürü (1/4)
|94.384 TL
|107.144 TL
|Memur (9/1)
|64.397 TL
|73.103 TL
|Uzman öğretmen (1/4)
|81.219 TL
|92.199 TL
|Öğretmen (1/4)
|73.368 TL
|83.287 TL
|Başkomiser (3/1)
|89.214 TL
|101.275 TL
Emekli öğretmenlerin aylıkları da aynı zam oranı doğrultusunda artırıldı. Buna göre 1/4 derecesindeki emekli öğretmenin maaşı 41 bin 321 liradan 46 bin 907 liraya yükseldi.
|Unvan
|Mevcut Maaş
|Zamlı Maaş
|Şube müdürü (lisans, 1/4)
|34.955 TL
|39.680 TL
|Memur (lisans, 1/4)
|27.584 TL
|31.313 TL
|Öğretmen (1/4)
|41.321 TL
|46.907 TL
|Kaymakam (1. sınıf, 1/4)
|58.010 TL
|65.852 TL
|Başkomiser (1/4)
|42.175 TL
|48.553 TL
DİĞER MEMUR MAAŞLARI DA GÜNCELLENDİ
Temmuz zammıyla birlikte diğer kamu görevlilerinin maaşlarında da artış yaşandı. Şube müdürünün maaşı 107 bin 144 liraya, lisans mezunu memurun maaşı ise 73 bin 103 liraya yükseldi.
|Meslek
|Derece
|Eski Maaş (TL)
|Yeni Maaş (TL)
|Polis memuru
|8/1
|81.617
|92.651
|Uzman doktor
|1/4
|150.426
|170.763
|Hemşire (üniversite mezunu)
|5/1
|74.770
|84.878
|Teknisyen (lise mezunu)
|11/1
|66.870
|75.910
|Profesör
|1/4
|135.089
|153.353
Başkomiser maaşı 101 bin 275 lira olurken, polis memurunun maaşı 92 bin 651 liraya çıktı. Uzman doktor maaşı 170 bin 763 liraya, üniversite mezunu hemşirenin maaşı 84 bin 878 liraya yükseldi. Lise mezunu teknisyenlerin maaşı 75 bin 910 lira olurken, profesör maaşı 153 bin 353 liraya ulaştı.
Araştırma görevlileri temmuz ayından itibaren 102 bin 812 lira maaş alacak. Vaiz maaşı 87 bin 16 liraya, avukat maaşı 102 bin 176 liraya, müsteşar maaşı 112 bin 139 liraya ve genel müdür maaşı ise 99 bin 376 liraya yükseldi.
|Unvan
|Mevcut Maaş
|Yeni Maaş
|Araştırma görevlisi (7/1)
|90.568 TL
|102.812
|Vaiz (1/4)
|76.653 TL
|87.016
|Avukat
|90.000 TL
|102.176
|Müsteşar (1/1)
|98.784 TL
|112.139
|Genel müdür (1/1)
|87.541 TL
|99.376