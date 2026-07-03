500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilecek ilk konut belirleme kurası için gözler Adıyaman'a çevrildi. Hak sahipleri, kura çekiminin canlı yayın bilgilerini, isim listesini ve sonuçların nereden açıklanacağını araştırmaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde konut belirleme süreci başlıyor. İlk kura çekilişi Adıyaman Merkez'de noter huzurunda yapılırken, hak sahiplerinin konutları kura sonucunda belli olacak.

TOKİ ADIYAMAN KONUT BELİRLEME CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Adıyaman Merkez konut belirleme kurası, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş, TPAO Adıyaman Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılacak. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un da katılması bekleniyor.

Konut belirleme kurasını salonda takip edemeyecek hak sahipleri ise çekilişi TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Kura çekimi eş zamanlı yayınlanacağı için vatandaşlar isimlerin açıklanmasını ve konut belirleme sürecini anbean takip edebilecek. Böylece kura sonuçları canlı yayın sırasında da öğrenilebilecek.

TOKİ Adıyaman konut belirleme kurası isim listesi canlı yayında açıklanıyor! 500 bin konut Adıyaman kurası sonuçları

TOKİ ADIYAMAN KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Adıyaman Merkez'de gerçekleştirilecek kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahiplerine ait konut bilgileri ve isim listesi TOKİ tarafından ilan edilecek. Kura sonucunda her hak sahibinin hangi konuta yerleşeceği resmi sonuçlarla birlikte kesinleşecek.

500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin ilk konut belirleme kurası olması nedeniyle sonuçlar hem canlı yayın sırasında hem de çekiliş tamamlandıktan sonra resmi platformlarda yayımlanacak. Hak sahipleri, isim listeleri üzerinden hangi konutlara hak sahipliği kazandıklarını öğrenecek.

Konut belirleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sözleşme süreci başlayacak. TOKİ tarafından yayımlanan takvime göre hak sahipleri, 20 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki Ziraat Bankası şubelerinde gayrimenkul satış sözleşmelerini imzalayabilecek.

Satış koşullarına göre konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile hak sahiplerine sunulacak. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay başlayacak, konutların ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

TOKİ Adıyaman konut belirleme kurası isim listesi canlı yayında açıklanıyor! 500 bin konut Adıyaman kurası sonuçları

ADIYAMAN TOKİ KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi ile 500 Bin Sosyal Konut Projesi sonuç ekranı üzerinden duyurulacak. Hak sahipleri, isim listesi ve konut bilgilerine bu platformlardan ulaşabilecek. Bunun yanı sıra TOKİ'nin resmi YouTube hesabında yayımlanacak canlı yayın da sonuçların anlık olarak takip edilmesini sağlayacak. Çekiliş tamamlandıktan sonra kurum tarafından yayımlanacak resmi listeler esas alınacak.

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