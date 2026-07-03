Teknik direktörlük görevie Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid, Arjantin Milli Takımı formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden "Enzo Fernandez'i transfer edeceği" yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.

İspanyol devi Real Madrid, transferi gündeme gelen Chelsea'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Enzo Fernandez için resmi sitesinden açıklama yaptı.

"TRANSFER İÇİN HİÇBİR NİYETİMİZ YOK"

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Arjantinli oyuncuyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten LaLiga kulübü, "Enzo Fernandez'e ilgi duyduğumuza dair çıkan iddialar karşısında kulübümüz; adı geçen oyuncunun transfer edilmesine yönelik doğrudan ya da dolaylı hiçbir girişimde bulunmadığını ve aynı şekilde böyle bir transferi gerçekleştirmeye yönelik hiçbir niyetinin olmayacağını açıklamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHELSEA PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Fernandez, Chelsea'de geçtiğimiz sezon Liam Rosenior döneminde kısa süre kadro dışı kaldı. Yıldız oyuncu, 54 maçta 4379 dakika sahada kaldı ve 15 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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