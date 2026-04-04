Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Arjantinli oyuncu Enzo Fernandez'e ceza verildiğini duyurdu. Fernandez'in milli takım arasında verdiği röportajda sınırı aştığını belirten Rosenior, 25 yaşındaki yıldızın Port Vale ve Manchester City maçlarında kadroda olmayacağını belirtti.

Liam Rosenior

"BU BİR YAPTIRIM"

Premier Lig devinin hocası, "Enzo'nun bu şekilde konuşması hayal kırıklığı oldu. Onun hakkında söyleyecek kötü bir sözüm yok ama kültürümüz ve inşa etmek istediğiklerimiz açısından bir sınır aşıldı. Karakteri, kişiliği ve oyuncu olarak ona son derece saygı duyuyorum. Mesele sadece benim veya sportif direktörlerle ilgili değil. Kulüp yönetimi ve oyuncular olarak hepimiz aynı fikirdeyiz. Enzo için kapı tamamen kapanmadı. Bu bir yaptırım! Kültürü korumak zorundayız ve bu bağlamda bir sınır aşıldı" ifadelerini kullandı.

Enzo Fernandez

MADRID AÇIKLAMASI KRİZ ÇIKARDI

Fernandez, milli takım arasında verdiği röportajda takımda geleceği hakkında, "Bilmiyorum. Premier Lig'de 8 maç kaldı, ardından FA Cup ve sonra Dünya Kupası var. Sonrasında neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Fernandez, bir başka röportajında ise "Eşime her zaman, 'Eğer bana Avrupa'da yaşamamız için bir şehir seçmem gerektiğini söylesen, Madrid'i seçerdim' diyorum. Çok beğeniyorum çünkü Buenos Aires'e çok benziyor. Hayat tarzı, her şey" demişti.

