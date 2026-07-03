Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin beklediği temmuz maaş zamları da kesinleşti. Altı aylık enflasyon oranının netleşmesinin ardından memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi. Yeni maaş tablosuyla birlikte polislerden öğretmenlere, doktorlardan hemşirelere kadar birçok kamu görevlisinin temmuz ayından itibaren alacağı ücretler de belli oldu. Peki polis maaşları ne kadar oldu? İşte 2026 Temmuz dönemi zamlı memur maaşları...

Haziran ayında enflasyonun yüzde 0,99 olarak açıklanmasının ardından 2026 yılının ilk altı aylık enflasyonu yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 13,52 olarak kesinleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 17,76 oranında zam almaya hak kazandı.

Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte polis teşkilatında görev yapan personelin maaşları da yeniden hesaplandı. Peki, polis maaşları ne kadar oldu?

Polis maaşları ne kadar oldu? Temmuz ayı zamlı polis maaşları belli oldu

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Açıklanan verilere göre memur maaşlarına yüzde 13,52 oranında zam yapılacak. Yeni artışla birlikte polis maaşları da yeniden hesaplandı.

Yeni maaş tablosuna göre 8/1 derecesindeki polis memurunun maaşı 81 bin 617 liradan 92 bin 651 liraya yükseldi. Emekli polis memurlarının aylıkları da zamdan payını aldı.

1/4 derecesindeki emekli polis memurunun maaşı 41 bin 484 liradan 47 bin 92 liraya çıktı.

Temmuz ayı itibarıyla uygulanacak yeni maaşlar, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda hesaplandı.

Meslek Eski Maaş Yeni Maaş Polis memuru (1/4) 41.484 TL 47.092 TL Hemşire (lisans, 1/4) 41.321 TL 46.906 TL Mühendis (1/4) 42.013 TL 47.693 TL Teknisyen (1/4) 29.946 TL 33.994 TL Pratisyen hekim (1/4) 60.510 TL 68.690 TL

Polis maaşları ne kadar oldu? Temmuz ayı zamlı polis maaşları belli oldu

TEMMUZ AYI ZAMLI POLİS MAAŞLARI BELLİ OLDU

2026 yılının ilk altı aylık enflasyonunun yüzde 17,76 olarak açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.

Yeni düzenlemeye göre görevde bulunan polis memurlarının maaşı 92 bin 651 liraya yükselirken, emekli polis memurlarının aylığı ise 47 bin 92 lira oldu.

Meslek Derece Eski Maaş (TL) Yeni Maaş (TL) Polis memuru 8/1 81.617 92.651 Uzman doktor 1/4 150.426 170.763 Hemşire (üniversite mezunu) 5/1 74.770 84.878 Teknisyen (lise mezunu) 11/1 66.870 75.910 Profesör 1/4 135.089 153.353

Temmuz ayından itibaren geçerli olacak bu artış, diğer memur maaşlarıyla birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak.

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