NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump’ın konaklayacağı otelin karşısında bulunan bir apartmana Filistin bayrağı asıldı.

Bu yıl 36’ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump’ın konaklayacağı JW Marriott Otel'in çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

TRUMP'IN OTELİNİN KARŞISINA FİLİSTİN BAYRAĞI ASILDI

Zirve hazırlıkları çerçevesinde bölgede polis ekipleri geniş çaplı tedbir alırken, Trump’ın kalacağı otelin karşısında bulunan bir apartmanın ön cephesine Filistin bayrağı asıldığı görüldü.

Ankara'da dikkat çeken manzara! Trump'ın kalacağı otelin karşısına asıldı

CAMLARI KURŞUN GEÇİRMEZ

Öte yandan Trump’ın kalacağı 190 metrekarelik başkanlık süitinin camlarının kurşun geçirmez, duvarlarının ise bombalı muhtemel saldırılara karşı güçlendirilmiş olduğu kaydedildi.

Otelin ayrıca ABD Gizli Servisi tarafından da koruma altına alınacağı bildirildi.

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