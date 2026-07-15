Trump'ın portresi altın paraya basılıyor! ABD'den dikkat çeken karar
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin bağımsızlığının 250. yılı dolayısıyla basılacak özel hatıra niteliğindeki 1 dolarlık altın paranın tasarımını paylaştı. Yeni parada ABD Başkanı Donald Trump'ın portresine yer verileceği açıklandı.
- ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu paranın üretileceğini duyurdu.
- Yeni paranın ABD'nin özgürlük mirasını ve vatanseverlik anlayışını simgeleyeceği belirtildi.
- Paranın kaç adet basılacağı, hangi metalden üretileceği veya ne zaman dolaşıma gireceği konusunda bilgi paylaşılmadı.
- Paranın ön yüzünde Donald Trump'ın portresi, "IN GOD WE TRUST", "LIBERTY" ve "1776-2026" ibareleri bulunuyor.
- Paranın arka yüzünde ise kanatlarını açmış kel kartal figürü, "250" rakamı, "United States of America" ve "One Dollar" yazıları yer alıyor.
ABD, bağımsızlığının 250. yıl dönümüne özel olarak basılacak yeni bir madeni parayla gündemde. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin bulunduğu 1 dolarlık altın paranın üretileceğini duyurdu.
Bessent, paylaşımında, yeni paranın ABD'nin özgürlük mirasını ve vatanseverlik anlayışını simgeleyeceğini belirterek, "Başkan Trump'ın yer aldığı bu para, Amerikan değerlerinin gücünü ve özgürlüğü korumaya kendini adamış bir ulusun vaadini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.
DETAYLARI PAYLAŞMADI
Bakan Bessent, paranın kaç adet basılacağı, hangi metalden üretileceği veya ne zaman dolaşıma gireceği konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Paylaşılan tasarıma göre madeni paranın ön yüzünde Donald Trump'ın portresi yer alıyor. Portreye "IN GOD WE TRUST" (Tanrı'ya Güveniyoruz) ve "LIBERTY" (Özgürlük) ifadeleri eşlik ederken, alt bölümde ABD'nin bağımsızlık tarihi ile 250. yıl dönümünü simgeleyen "1776-2026" ibaresi bulunuyor.
Paranın arka yüzünde ise ABD'nin ulusal sembollerinden kanatlarını açmış kel kartal figürü yer alıyor. Kartalın göğsündeki kalkanda "250" rakamı dikkat çekerken, çevresinde "United States of America" (Amerika Birleşik Devletleri) ve "One Dollar" (Bir Dolar) yazıları bulunuyor.