ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin bağımsızlığının 250. yılı dolayısıyla basılacak özel hatıra niteliğindeki 1 dolarlık altın paranın tasarımını paylaştı. Yeni parada ABD Başkanı Donald Trump'ın portresine yer verileceği açıklandı.

ABD, bağımsızlığının 250. yıl dönümüne özel olarak basılacak yeni bir madeni parayla gündemde. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin bulunduğu 1 dolarlık altın paranın üretileceğini duyurdu.

Bessent, paylaşımında, yeni paranın ABD'nin özgürlük mirasını ve vatanseverlik anlayışını simgeleyeceğini belirterek, "Başkan Trump'ın yer aldığı bu para, Amerikan değerlerinin gücünü ve özgürlüğü korumaya kendini adamış bir ulusun vaadini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

DETAYLARI PAYLAŞMADI

Bakan Bessent, paranın kaç adet basılacağı, hangi metalden üretileceği veya ne zaman dolaşıma gireceği konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Trump'ın portresi altın paraya basılıyor! ABD'den dikkat çeken karar

Paylaşılan tasarıma göre madeni paranın ön yüzünde Donald Trump'ın portresi yer alıyor. Portreye "IN GOD WE TRUST" (Tanrı'ya Güveniyoruz) ve "LIBERTY" (Özgürlük) ifadeleri eşlik ederken, alt bölümde ABD'nin bağımsızlık tarihi ile 250. yıl dönümünü simgeleyen "1776-2026" ibaresi bulunuyor.

Paranın arka yüzünde ise ABD'nin ulusal sembollerinden kanatlarını açmış kel kartal figürü yer alıyor. Kartalın göğsündeki kalkanda "250" rakamı dikkat çekerken, çevresinde "United States of America" (Amerika Birleşik Devletleri) ve "One Dollar" (Bir Dolar) yazıları bulunuyor.

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