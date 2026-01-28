Politico’nun haberine göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Donald Trump’ın psikolojik durumu konusunda endişe duyduğunu dile getirdi.

Avrupa siyasetinde Trump kaynaklı gerilim giderek ağırlaşıyor. AB kulislerinde konuşulanlara göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun Donald Trump’la Mar-a-Lago’daki görüşmesinin ardından yaşadığı rahatsızlık, Brüksel’de dalga dalga yayıldı.

TRUMP'A NE OLDU?

Politico'ya konuşan AB diplomatları, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun Ocak ayında Florida’daki Mar-a-Lago’da Donald Trump’la yaptığı görüşmenin ardından büyük sorunlar yaşadı.

Brüksel’de düzenlenen acil AB zirvesi sırasında Fico, bazı Avrupalı liderlerle yaptığı gayri resmi görüşmede Trump’la yüz yüze temasından sonra duyduğu huzursuzluğu paylaştı.

Diplomatların aktardığına göre Fico, Trump’ın konuşma biçimini riskli bulduğunu söyledi.

TRUMP YANLISI LİDERDEN BEKLENMEYEN ÇIKIŞ

Robert Fico, Avrupa’da Trump’ın politikalarına en yakın duran liderlerden biri olarak biliniyor.

İDaha önce Washington’un Rusya-Ukrayna savaşı yaklaşımına destek veren Fico, iddialara göre Trump karşısında şok yaşadı.

"PSİKOLOJİK DURUMU SIKINTILI"

Avrupalı kaynaklara göre Fico, AB liderlerine ABD Başkanı’nın ruh haliyle ilgili büyük endişeler taşığını aktardı.

Slovak lider, Trump’ın davranış biçimin tutarsız buldu, birçok söyleminden rahatsız oldu ve bu nedenle görüşmenin kendisinde soru işaretleri bıraktığını dile getirdi.

BEYAZ SARAY’DAN YALANLAMA

Beyaz Saray, iddiaları kesin bir dille reddetti. Yapılan açıklamada, "Bu tamamen yalan haber. Mar-a-Lago’daki görüşme olumlu ve verimliydi" dedi.

FİCO POLİTİCO’YU YERDEN YERE VURDU

Robert Fico, iddiaların ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Politico’nun haberini yalanladı. Brüksel’de böyle bir konuşma yapmadığını ve Trump’la görüşmesini olumlu değerlendirdiğini söyleyen Fico, ABD başkanının bazı politikalarına katıldığını, bazılarına katılmadığını da ekledi.

MACRON VE ALMANYA’DAN UYARI

AB zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, ABD’ye bağımlılığın azaltılması gerektiği yönünde liderleri uyardığı bilgisi de haberde yer aldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Trump’a karşı "kararlı ama tırmandırmayan" bir çizginin benimsendiğini söyledi.

