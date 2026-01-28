ABD’de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Los Angeles merkezli büyük bir sağlık dolandırıcılığı ağını tek tek anlattı. Öz, Rus ve Ermeni çetelerinin bazı doktorlarla iş birliği yaparak bakımevleri üzerinden milyarlarca dolarlık vurgun kurduğunu öne sürdü.

ABD’de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, California’nın Los Angeles kentinde sağlık sektöründe büyük çaplı bir dolandırıcılık ağı bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı ve görüntülü açıklamalarda Dr Öz, Los Angeles’taki sağlık sistemini eleştirdi. Kentin ABD’de dolandırıcılığın merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Öz, hasta bakımı verdiği iddia edilen bakımevlerinin sayısındaki olağanüstü artışa işaret etti.

BAKIM EVİ AĞI, SAHTE HİZMET, MİLYARLARCA DOLAR...

Öz, Los Angeles’ta bakımevleri üzerinden kurulan bir dolandırıcılık ağının 16 milyon dolarlık vurgun yaptığını, sorumlulardan birinin ise sadece 2 yıl hapis yattığını söyledi.

"Bakımevlerinde gerçekte hasta bakımı yapılmıyor. Sistem tamamen dolandırıcılık üzerine kuruldu"

Kent genelinde yaklaşık 100 bin hastanın da bu suç zincirine dahil edildiğini iletti.

DOKTORLARLA İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

Dr. Öz, dolandırıcılık ağlarının bazı doktorlarla birlikte hareket ettiği bilgisini paylaştı. Sağlık sisteminin bu yapılar tarafından istismar edildiğini belirten Öz, kamu kaynaklarının organize biçimde yağmalandığını kaydetti.

CALİFORNİA VALİLİĞİ İDDİALARI REDDETMEDİ

California Valisi Gavin Newsom’ın Basın Ofisi, Dr. Öz’ün açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap verdi. Paylaşımda, eyaletin dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 2022’den itibaren bakımevlerine lisans verilmesini durdurduğu hatırlatıldı.

Valilik açıklamasında, kentte dolandırıcılık yapıldığı açık şekilde reddedilmedi ama Dr. Öz, "dolandırıcılıkla savaşma taklidi yapmakla" suçlandı.

AYNI RAKAMLAR DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Dr. Öz, 26 Ocak’ta yaptığı başka bir paylaşımda da Rus ve Ermeni çetelerin doktorlarla iş birliği içinde olduğunu, sağlık sisteminin ele geçirildiğini ve 3,5 milyar dolarlık dolandırıcılık yapıldığını söylemişti. Newsom’ın Basın Ofisi, o açıklamada da iddiaları yalanlamamıştı.

