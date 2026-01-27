HABER MERKEZİ
Donald Trump'tan Ahmed Şara sözleri! O anları anlattı
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesine ilişkin "Şara ile güzel bir sohbetimiz oldu" dedi. Trump, "Ukrayna ve Rusya'da çok iyi şeyler oluyor" sözlerini kullanarak barış görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediğinin mesajını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile "çok iyi" bir görüşme yaptığını söyledi.
ABD Başkanı Trump, seçim çalışmaları bağlamında Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Trump, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.
