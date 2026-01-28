Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo’nun Türkiye ziyareti savunma dünyasında geniş yankı uyandırdı. Baykar tesislerini gezen Melo, Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeye dikkat çekerek Baykar’ı “dünyanın en iyi teknoloji şirketlerinden biri” olarak nitelendirdi.

Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, savunma ve teknoloji alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Türkiye’ye geldi.

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR NATO ÜYESİ"

Ortaklıklarda ideolojik sınırları reddeden Portekiz Savunma Bakanı, Türkiye’nin NATO içindeki konumuna vurgu yaparak, "NATO üyesi olabiliriz ama NATO müttefiklerinin tamamen farklı olduğunu düşünemeyiz. Türkiye çok önemli bir NATO üyesi ülkedir" şeklinde konuştu.

Savunma alanında ekipmanların birlikte çalışabilirliğinin ve kalitenin belirleyici olduğunu dile getirdi.



KIZILELMA Avrupa’ya ilham oluyor! "Türkiye en iyisi" diyen Portekiz Savunma Bakanı Baykar'ı örnek alacaklarını duyurdu

BAYKAR’A ÖVGÜ: DÜNYANIN EN İYİ TEKNOLOJİSİ

Ziyaret kapsamında Baykar tesislerini gezen Melo, Türkiye’nin insansız hava araçları alanında geldiği noktadan bahsetti:

"Burada gördüğümüz, dünyada üretilen en iyi teknoloji” sözleriyle Türk askeri teknolojisini övdü:

"Dünyada farklı çok amaçlı modellerde otonom yapay zeka kullanan büyük insansız hava araçları üreten belki de en büyük şirketteyiz. Burada gördüğümüz, dünyanın en iyisi olan en son teknoloji. Portekiz'de de kendi ölçeğimizde bu yolu izleyeceğiz. Türkiye, Portekiz'de üretilen ürünleri de satın alabilir. Biz üreticiyiz ve satış da yapmak istiyoruz. KC-390'ın üretimine katılırsak, bunları da satmak isteyeceğiz. Ve Türkiye de, neden olmasın, bir olasılık."

KIZILELMA Avrupa’ya ilham oluyor! "Türkiye en iyisi" diyen Portekiz Savunma Bakanı Baykar'ı örnek alacaklarını duyurdu

KIZILELMA MESAJI: PORTEKİZ DE BU YOLU İZLEYECEK

Baykar’ın insansız savaş uçağı Kızılelma’ya özel olarak değinen Melo, Portekiz’in de benzer bir yol izlemek istediğini açıkladı. Melo, "Portekiz’de de kendi ölçeğimizde bu yolu izleyeceğiz. Görerek ve deneyim paylaşarak geleceğe yönelik hedeflerimizi daha iyi belirleyebiliriz"" ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZ ÜRETİM ALANI OLACAK"

İş birliğini tek taraflı bir yatırım süreci olarak görmediklerini söyleyen Melo, karşılıklı üretim vurgusu yaptı. Portekiz’in yalnızca bir yatırım alanı olmadığını belirten Melo, “Türkiye de Portekiz’de üretilen ürünleri alabilir. Portekiz sadece bir yatırım alanı değil, aynı zamanda bir üretim alanıdır” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası