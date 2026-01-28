Sayıştay Denetçi Yardımcılığı yazılı sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden öğrenilir?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2025 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı yazılı sınav sonuçları belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarını nereden öğrenebileceğini merak ediyor.
2025 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı sınav sonuçları erişime açıldı. Bu kapsamda "Sayıştay Denetçi Yardımcılığı yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?" sorusu gündeme geldi.
SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI YAZILI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
27-28 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı’nın (2025-Sayıştay Yazılı) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Ocak 2026 tarihinde saat 15.00’ten itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2025 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (2025-Sayıştay Yazılı) Sonuçları
SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI YAZILI SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, 025 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.