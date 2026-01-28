ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte 2026 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için beklenen takvim netleşti. Tıp fakültesi mezunları ve uzmanlık hedefi olan adayların yakından takip ettiği 2026 TUS 1. Dönem sınavı için başvuru süreci resmen başladı. Peki, 2026 TUS sınavı ne zaman? İşte 2026 ÖSYM takvimi TUS sınav tarihi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan takvime göre 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem uygulaması 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2026 TUS 1. Dönem başvuruları 28 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 5 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve mobil uygulama aracılığıyla da tamamlayabilecek.

ÖSYM 2026-TUS (TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI) DUYURUSU

2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem: Başvuruların Alınması

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacaktır.

Sınavlara başvurular, 28 Ocak-5 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 28 Ocak 2026 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-TUS 1. Dönem Kılavuzu ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

