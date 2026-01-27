Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Libya’nın uzun bir aradan sonra başlattığı petrol ve doğal gaz ihale sürecinde Türkiye’nin açık deniz sahalarında kilit rol üstlenebileceğini söyledi.

Libya’nın yaklaşık 17 yıl aradan sonra petrol ve doğal gaz sahalarını yeniden ihaleye açması, enerji dengelerini hareketlendirdi. Trablus’ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi 2026 kapsamında konuşan Abdussadık, açık deniz alanlarında Türkiye’nin güçlü bir konumda bulunduğunu dile getirdi.

ÜRETİM HEDEFİ YÜKSELİYOR

Libya’nın önceliğinin üretimi artırmak olduğunu belirten Abdussadık, kısa vadede petrol üretiminin günlük 1,6 milyon varile çıkarılmasının hedeflendiğini, önümüzdeki birkaç yıl içinde ise 2 milyon varil seviyesine ulaşılmasının planlandığını aktardı.

TÜRKİYE ENERJİ DENKLEMİNDE MERKEZDE

Türkiye ile enerji alanındaki işbirliğine özel bir parantez açan Abdussadık, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile yakın ve sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Birçok projede birlikte hareket edildiğini belirten Abdussadık, bu işbirliğinin sahaya güçlü şekilde yansıdığını ifade etti.

AÇIK DENİZ SAHALARINDA TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

Libya’nın ihaleye açtığı sahalara Türkiye’nin ilgisinin yüksek olduğu kaydedildi. Abdussadık, özellikle açık deniz bloklarında Türkiye’nin kazanma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. Türkiye’nin sismik faaliyetler ve sondaj operasyonları için gerekli tecrübeye ve gemi kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

NOC–TPAO HATTINDA YENİ ADIM BEKLENTİSİ

Libya Ulusal Petrol Kurumu ile TPAO arasında imzalanan mutabakat zaptı sürecin temel taşlarından biri olarak gösterildi. Abdussadık, sismik araştırmaların yürütülmesine yönelik ikinci bir mutabakat zaptının da gündemde olduğunu dile getirdi. Bu alanların yüksek potansiyele sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

GAZ PROJELERİ AVRUPA İÇİN KRİTİK

Doğal gaz projelerinin öncelikli başlıklar arasında yer aldığına dikkat çeken Abdussadık, bu projelerin ilerleyen dönemde Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkı sağlayabileceğini söyledi. Türkiye ile bu alanda da kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

“TÜRK ŞİRKETLERİNE KAPI SONUNA KADAR AÇIK”

Libya’daki yatırım ortamına ilişkin net mesaj veren Abdussadık, Türk şirketleri için petrol ve gazdan rafineriye, boru hatlarından petrokimyaya kadar geniş bir alanda fırsatlar bulunduğunu söyledi. Türk firmalarının üretici ve yüklenici olarak projelere katılımı için kapının sonuna kadar açık olduğu ifade edildi.

