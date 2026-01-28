Ankara'nın Keçiören ilçesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. BAŞKENT EDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, kesintiden etkilenecek mahalleler bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

BAŞKENT EDAŞ'ın resmi internet adresi üzerinde yer alan bilgilere göre, Keçiören'de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bazı mahallelerde elektrikler geçici süreyle kesildi.

Elektrik kesintisinin mahalle bazlı saat bilgileri ise BAŞKENT EDAŞ'IN duyuru ekranından anlık olarak güncellenmektedir. Bu kapsamda vatandaşların resmi kaynakları takip etmeleri tavsiye ediliyor.

28 Ocak Ankara Keçiören elektrik kesintisi: Hangi mahallelerde kesinti var?

28 OCAK ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Ocak 2026 Çarşamba günü Ankara'nın Keçiören ilçesinde şu anda 40 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır. Şebeke arızasından kaynaklı yaşanan elektrik kesintilerinin kısa sürede verilmesi bekleniyor.

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

KUŞCAĞIZ, SANATORYUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2026 19:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

PINARBAŞI, AKSARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2026 19:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

PINARBAŞI, AYRIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2026 19:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

TEPEBAŞI, AKSARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2026 19:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

28 Ocak Ankara Keçiören elektrik kesintisi: Hangi mahallelerde kesinti var?

28 Ocak Ankara Keçiören elektrik kesintisi: Hangi mahallelerde kesinti var?

28 Ocak Ankara Keçiören elektrik kesintisi: Hangi mahallelerde kesinti var?

28 Ocak Ankara Keçiören elektrik kesintisi: Hangi mahallelerde kesinti var?

28 Ocak Ankara Keçiören elektrik kesintisi: Hangi mahallelerde kesinti var?

28 Ocak Ankara Keçiören elektrik kesintisi: Hangi mahallelerde kesinti var?

28 Ocak Ankara Keçiören elektrik kesintisi: Hangi mahallelerde kesinti var?

Haberle İlgili Daha Fazlası