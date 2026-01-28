29 Ocak Eskişehir planlı elektrik kesintisİ: Hangi bölgelerde kesinti var?
29 Ocak 2026 Perşembe günü Eskişehir'in Çifteler, Mahmudiye, Seyitgazi, Odunpazarı, Tepebaşı, Günyüzü ilçelerinin birçok mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kapsamda Eskişehir'de elektriklerin saat kaçta geleceği merak konusu oldu.
29 OCAK ÇİFTELER ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Ocak 2026 Perşembe günü Eskişehir'in Çifteler ilçesinde saat 13:00 - 14:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MERKEZ - HAYRİYE : , 1.SOKAK (HAYRİYE) , 1.SOKAK MERKEZ - ORHANİYE : , 1.KÜME SOKAK , 2.KÜME SOKAK , 3.KÜME SOKAK MERKEZ - OSMANİYE : , 1.SOKAK (OSMANİYE) 1 , 1.SOKAK (OSMANİYE) , 1.SOKAK 1 , 1.SOKAK , OSMANİYE SOKAK
Yatırım işleri kapsamında çalışmalar yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
29 OCAK MAHMUDİYE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre şebeke, tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 29 Ocak'ta 13.00-14:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MERKEZ - İSMETPAŞA : İSMETPAŞA SOKAK MERKEZ - TÜRKMENMECİDİYE : , TÜRKMENMECİDİYE SOKAK , YAYLA EVLERİ SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışmalar yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
29 OCAK ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
29 Ocak elektrikler Seyitgazi, Mahmudiye'de 18.00'de, Tepebaşı, Odunpazarı'nda ise 17.00'de gelecektir. Bahsi geçen saatlerde tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle birçok mahalleye enerji verilmeyecek.