Kurban Bayramı tatili nedeniyle bankaların çalışama mesaisi bir kez daha gündeme geldi. 4,5 gün sürecek bayram tatili nedeniyle işlemlerini ertelemek durumunda kalan vatandaşlar, bankaların açılış tarihini araştırıyor. Peki, bankalar ne zaman, hangi gün açılacak?

Kurban Bayramı tatilinin netleşmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde bankaların çalışma düzeni yer aldı. Para transferi, EFT, havale ve şube işlemlerini planlayan vatandaşlar, “Bankalar bayramda açık mı, kaç gün kapalı olacak?” sorusuna cevap arıyor. İşte 2026 Kurban Bayramı bankaların çalışma takvimi…

BANKALAR BAYRAMDA KAÇ GÜN KAPALI OLACAK?

Kurban Bayramı kapsamında banka şubeleri arife günü öğleden sonrası itibariyle hizmet dışı kaldı. Bayramın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba’dan itibaren banka şubeleri tam gün kapalı olacak. 28 Mayıs Perşembe ve 29 Mayıs Cuma günlerinde de bankalarda fiziki işlemler gerçekleştirilemeyecek.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı tatili sonrası banka şubeleri, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü normal mesai düzenine dönerek saat 09.00 itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.

EFT YAPILABİLİYOR MU?

Havale işlemleri aynı banka içerisinde anlık olarak gerçekleşirken, EFT işlemleri resmi tatil nedeniyle ilk iş günü olan 1 Haziran Pazartesi günü işleme alınacak.



