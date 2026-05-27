İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyrut’a yönelik saldırıları engelleyen veto mesajı nedeniyle kriz çıktı.

ABD ile İsrail hattında, Lübnan operasyonlarına ilişkin giderek büyüyor.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronot’un iddialarına göre yaklaşık 3 saat süren Güvenlik Kabinesi toplantısında, İsrail ordusunun bir süredir Beyrut’a neden hava saldırısı düzenlemediği konusu tartışmalara yol açtı

Trump 'dur' dedi, Netanyahu kabinesi birbirine girdi! Bombalama hayalleri suya düştü

"EĞER İHA VARSA DAHİYE’Yİ BOMBALARDIK AMA AMERİKALILAR ENGELLİYOR"

Kabinedeki aşırı sağcı bakanlar ordunun pasif kalmasını eleştirirken, Başbakan Netanyahu kendisini, "Beyrut'a operasyon yapma konusunda bir kısıtlamamız yok" diyerek savunmaya çalıştı.

Ancak kabinedeki asıl itiraf, aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock’un "Kısıtlamaları kabul edemeyiz, biz egemen bir devletiz, eyleme geçmeliyiz" çıkışının ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz’dan geldi.

Washington'ın baskısı nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldıklarını itiraf eden Katz, "Bizim denklemimiz şuydu: Eğer bir İHA saldırısı varsa, Beyrut'un güneyindeki Dahiye’yi bombalarız. Ancak Amerikalılar bunu engelliyor ve onlar bizim ortağımız." dedi.

BEYRUT VETO YEDİ, GÜNEY LÜBNAN’A SÜRGÜN EMRİ VERİLDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ateşkese rağmen Nebatiye vilayetinde yer alan Kefer Huna, Melih, Armata, Cercu ve Yukarı Homin beldelerini hedef alacaklarını ilan etti.

Sözcü Adraee, bu 5 beldede yaşayan Lübnanlı sivillerden evlerini derhal terk ederek en least 1 kilometre uzaklaşmalarını talep etti. Ordu, gün içerisinde Nebatiye kent merkezine yönelik de benzer bir saldırı tehdidi ve sürgün emri yayınlamıştı.

PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI 45 GÜNLÜK ATEŞKES DÖNEMİ

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı yoğun hava ve kara saldırılarında bugüne kadar 3 bin 213 kişiyi katletti, 1 milyondan fazla sivil ise evlerini terk ederek mülteci konumuna düştü. İki ülke arasında barışın sağlanması adına ABD Başkanı Donald Trump’ın ara buluculuğunda yürütülen diplomasi trafiğinde, 17 Nisan'daki ilk geçici hamlenin ardından son olarak 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılmasına karar verilmişti.

Haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması planlanırken, İsrail ordusunun sahada ateşkes tanımayan saldırıları, ev yıkımları ve tahliye tehditleri süreci baltalamaya devam ediyor.

