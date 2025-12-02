Kaydet

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesi'nde bulunan Kanal Camii'ne, öğle namazı kılındığı sırada yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle caminin elektrik panoları bir anda alev alırken, içerideki cemaat arasında kısa süreli panik yaşandı. Cemaatin soğukkanlı ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve muhtemel büyük bir facianın önüne geçildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, camide maddi hasar meydana geldi.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

